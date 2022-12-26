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Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2022
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Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров
Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2022
Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров
Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:45
2022-12-26T14:12
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фрэнсис фукуяма
сша
москва
джо байден
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте."Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся &lt;...&gt;. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.Дипломат уточнил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы в реальной жизни состоялся "конец истории" из трудов философа Фрэнсиса Фукуямы — сценарий полного доминирования либеральной идеологии в мире.Для этого, как отметил Лавров, Вашингтон требует от каждого государства занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям и не общаться с российскими представителями.После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html
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Лавров: Запад теряет возможность рулить в мировой экономике
"Слишком глубоко увязли в эту систему. Практически все страны за послевоенный период, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективные и отвечающие балансу интересов всех государств, но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", — отметил дипломат.
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фрэнсис фукуяма, сша, москва, джо байден
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Фрэнсис Фукуяма, США, Москва, Джо Байден
12:45 26.12.2022 (обновлено: 14:12 26.12.2022)
 
Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Глава МИД Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Слишком глубоко увязли в эту систему. Практически все страны за послевоенный период, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективные и отвечающие балансу интересов всех государств, но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости, идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", — отметил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте.
"Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся <...>. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.
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Дипломат уточнил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы в реальной жизни состоялся "конец истории" из трудов философа Фрэнсиса Фукуямы — сценарий полного доминирования либеральной идеологии в мире.
Для этого, как отметил Лавров, Вашингтон требует от каждого государства занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям и не общаться с российскими представителями.
После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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