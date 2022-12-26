https://ria.ru/20221226/ekonomika-1841358468.html

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2022

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:45

2022-12-26T12:45

2022-12-26T14:12

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

фрэнсис фукуяма

сша

москва

джо байден

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте."Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся <...>. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались — никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", — добавил Лавров.Дипломат уточнил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы в реальной жизни состоялся "конец истории" из трудов философа Фрэнсиса Фукуямы — сценарий полного доминирования либеральной идеологии в мире.Для этого, как отметил Лавров, Вашингтон требует от каждого государства занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям и не общаться с российскими представителями.После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

россия

сша

москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Запад теряет возможность рулить в мировой экономике "Слишком глубоко увязли в эту систему. Практически все страны за послевоенный период, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективные и отвечающие балансу интересов всех государств, но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", — отметил дипломат. 2022-12-26T12:45 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фрэнсис фукуяма, сша, москва, джо байден