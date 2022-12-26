https://ria.ru/20221226/ekologiya-1841514084.html

Москвичи в 2022 году стали реже жаловаться на качество воздуха

Москвичи в 2022 году стали реже жаловаться на качество воздуха - РИА Новости, 26.12.2022

Москвичи в 2022 году стали реже жаловаться на качество воздуха

Число жалоб москвичей на качество атмосферного воздуха сократилось в 1,4 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщил журналистам руководитель столичного РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:00

2022-12-26T20:00

2022-12-26T20:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

общество

городское хозяйство москвы

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

экология

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число жалоб москвичей на качество атмосферного воздуха сократилось в 1,4 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он отметил, что в основном обращения поступали в периоды ослабления условий рассеивания загрязняющих веществ, когда на всей территории города фиксировалось повышение уровня загрязнения атмосферы. Было выполнено более 1300 рейдов передвижной экологической лаборатории на предмет исследований качества воздуха на жилых территориях, в том числе в оперативном режиме обследовано 37 территорий. "В 2022 году поступило около 6,6 тысяч обращений на повышенный уровень шума. Около 90% из них связаны с шумом от строительных работ в ночное время. По обращениям граждан и органов исполнительной власти обследовано более 1,1 тысяч территорий города Москвы, выявлен 261 факт нарушения условий проведения строительных работ в ночное время", - отметил глава департамента.

https://ria.ru/20221005/tyumgu-1821498340.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, общество, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, экология