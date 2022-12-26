Москвичи в 2022 году стали реже жаловаться на качество воздуха
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число жалоб москвичей на качество атмосферного воздуха сократилось в 1,4 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В 2022 году в департамент поступило около 3 тысяч обращений жителей на качество атмосферного воздуха. В 2022 году в 1,4 раза сократилось количество поступивших в департамент жалоб жителей на качество атмосферного воздуха по сравнению с 2021 годом, и в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что в основном обращения поступали в периоды ослабления условий рассеивания загрязняющих веществ, когда на всей территории города фиксировалось повышение уровня загрязнения атмосферы. Было выполнено более 1300 рейдов передвижной экологической лаборатории на предмет исследований качества воздуха на жилых территориях, в том числе в оперативном режиме обследовано 37 территорий.
"В 2022 году поступило около 6,6 тысяч обращений на повышенный уровень шума. Около 90% из них связаны с шумом от строительных работ в ночное время. По обращениям граждан и органов исполнительной власти обследовано более 1,1 тысяч территорий города Москвы, выявлен 261 факт нарушения условий проведения строительных работ в ночное время", - отметил глава департамента.