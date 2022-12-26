https://ria.ru/20221226/dtp-1841533745.html
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками - РИА Новости, 26.12.2022
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками
Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T22:52
2022-12-26T22:52
2022-12-26T22:52
происшествия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю. В сети появились кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по "зебре". Справа появляется машина и наезжает на них, один ребенок оказывается под колесами автомобиля. По данным ведомства, в понедельник 31-летний водитель на BMW наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. "В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), (дети - ред.) находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/dtp-1840671224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, краснодар, краснодарский край, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw (автомобиль), bmw x5
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, BMW AG, ГИБДД МВД РФ, BMW (автомобиль), BMW X5
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками
Водитель в Краснодаре сбил на "зебре" бабушку с тремя внуками, двое госпитализированы
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.
В сети появились кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по "зебре". Справа появляется машина и наезжает на них, один ребенок оказывается под колесами автомобиля.
По данным ведомства, в понедельник 31-летний водитель на BMW
наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), (дети - ред.) находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.