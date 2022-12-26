https://ria.ru/20221226/dtp-1841533745.html

В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками

В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками - РИА Новости, 26.12.2022

В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками

Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:52

2022-12-26T22:52

2022-12-26T22:52

происшествия

краснодар

краснодарский край

bmw ag

гибдд мвд рф

bmw (автомобиль)

bmw x5

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю. В сети появились кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по "зебре". Справа появляется машина и наезжает на них, один ребенок оказывается под колесами автомобиля. По данным ведомства, в понедельник 31-летний водитель на BMW наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. "В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), (дети - ред.) находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/dtp-1840671224.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, краснодарский край, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw (автомобиль), bmw x5