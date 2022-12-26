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В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками - РИА Новости, 26.12.2022
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В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками - РИА Новости, 26.12.2022
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками
Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T22:52
2022-12-26T22:52
происшествия
краснодар
краснодарский край
bmw ag
гибдд мвд рф
bmw (автомобиль)
bmw x5
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю. В сети появились кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по "зебре". Справа появляется машина и наезжает на них, один ребенок оказывается под колесами автомобиля. По данным ведомства, в понедельник 31-летний водитель на BMW наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. "В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), (дети - ред.) находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, bmw ag, гибдд мвд рф, bmw (автомобиль), bmw x5
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, BMW AG, ГИБДД МВД РФ, BMW (автомобиль), BMW X5
22:52 26.12.2022
 
В Краснодаре водитель сбил на "зебре" женщину с тремя внуками

Водитель в Краснодаре сбил на "зебре" бабушку с тремя внуками, двое госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Водитель на BMW сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей госпитализированы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.
В сети появились кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по "зебре". Справа появляется машина и наезжает на них, один ребенок оказывается под колесами автомобиля.
По данным ведомства, в понедельник 31-летний водитель на BMW наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пострадали пешеходы (девочка, 3 года, сочетанные травмы и мальчик, 6 лет, перелом правой кисти), (дети - ред.) находились в сопровождении бабушки. Детей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:14
Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайBMW AGГИБДД МВД РФBMW (автомобиль)BMW X5
 
 
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