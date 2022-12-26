Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/dtp-1841521718.html
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин - РИА Новости, 26.12.2022
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:01
2022-12-26T21:01
происшествия
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. По данным полиции, авария произошла около 17.00 на 36-м километре Горьковского шоссе в сторону области. "Автовоз совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадавших нет. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовалась пробка примерно на 7 километров.
https://ria.ru/20221226/dtp-1841438767.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7680ca29f607e93a2673953faca0aa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГУМВД по Московской области
21:01 26.12.2022
 
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин

В Подмосковье на Горьковском шоссе в строну области автовоз столкнулся с восемью машинами

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла около 17.00 на 36-м километре Горьковского шоссе в сторону области.
"Автовоз совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадавших нет. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовалась пробка примерно на 7 километров.
ДТП на внутренней стороне 82-го км МКАД
Вчера, 16:01
В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГУМВД по Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала