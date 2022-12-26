https://ria.ru/20221226/dtp-1841521718.html
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин - РИА Новости, 26.12.2022
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:01
2022-12-26T21:01
2022-12-26T21:01
происшествия
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. По данным полиции, авария произошла около 17.00 на 36-м километре Горьковского шоссе в сторону области. "Автовоз совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадавших нет. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовалась пробка примерно на 7 километров.
https://ria.ru/20221226/dtp-1841438767.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГУМВД по Московской области
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
В Подмосковье на Горьковском шоссе в строну области автовоз столкнулся с восемью машинами
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла около 17.00 на 36-м километре Горьковского шоссе в сторону области.
"Автовоз совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадавших нет. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовалась пробка примерно на 7 километров.