https://ria.ru/20221226/dtp-1841521718.html

В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин

В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин - РИА Новости, 26.12.2022

В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин

Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:01

2022-12-26T21:01

2022-12-26T21:01

происшествия

московская область (подмосковье)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Крупная авария с участием восьми машин и одного автовоза произошла на Горьковском шоссе в Московской области, пострадавших нет, движение затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. По данным полиции, авария произошла около 17.00 на 36-м километре Горьковского шоссе в сторону области. "Автовоз совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадавших нет. Движение затруднено", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовалась пробка примерно на 7 километров.

https://ria.ru/20221226/dtp-1841438767.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области