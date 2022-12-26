https://ria.ru/20221226/dtp-1841308568.html

В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода

В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода - РИА Новости, 26.12.2022

В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода

Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:01

2022-12-26T11:01

2022-12-26T11:01

происшествия

авто

ленинградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать пятого декабря… в 19.50 по адресу 23-й километр автодороги "Ушаково-Гравийное" водитель... двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское, совершил наезд на неустановленного пешехода, лежащего на проезжей части", - говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте. Как уточняют в полиции, которая устанавливает обстоятельства ДТП, водитель Exeed VX в этом году 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным интернет-газеты "Фонтанка", скончавшийся пешеход остался без головы. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html

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россия

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Кирилл Волков

происшествия, авто, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)