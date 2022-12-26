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В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода - РИА Новости, 26.12.2022
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В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода - РИА Новости, 26.12.2022
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода
Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:01
2022-12-26T11:01
происшествия
авто
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать пятого декабря… в 19.50 по адресу 23-й километр автодороги "Ушаково-Гравийное" водитель... двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское, совершил наезд на неустановленного пешехода, лежащего на проезжей части", - говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте. Как уточняют в полиции, которая устанавливает обстоятельства ДТП, водитель Exeed VX в этом году 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным интернет-газеты "Фонтанка", скончавшийся пешеход остался без головы. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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ленинградская область
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:01 26.12.2022
 
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода

В Ленинградской области водитель, 32 раза за год нарушивший ПДД, задавил лежащего пешехода

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Двадцать пятого декабря… в 19.50 по адресу 23-й километр автодороги "Ушаково-Гравийное" водитель... двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское, совершил наезд на неустановленного пешехода, лежащего на проезжей части", - говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте.
Как уточняют в полиции, которая устанавливает обстоятельства ДТП, водитель Exeed VX в этом году 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", скончавшийся пешеход остался без головы. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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