https://ria.ru/20221226/dtp-1841308568.html
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода - РИА Новости, 26.12.2022
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода
Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:01
2022-12-26T11:01
2022-12-26T11:01
происшествия
авто
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать пятого декабря… в 19.50 по адресу 23-й километр автодороги "Ушаково-Гравийное" водитель... двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское, совершил наезд на неустановленного пешехода, лежащего на проезжей части", - говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте. Как уточняют в полиции, которая устанавливает обстоятельства ДТП, водитель Exeed VX в этом году 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным интернет-газеты "Фонтанка", скончавшийся пешеход остался без головы. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области водитель задавил лежавшего на дороге пешехода
В Ленинградской области водитель, 32 раза за год нарушивший ПДД, задавил лежащего пешехода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Водитель внедорожника Exeed VX, который в течение года нарушал ПДД более 30 раз, задавил лежавшего на дороге пешехода в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Двадцать пятого декабря… в 19.50 по адресу 23-й километр автодороги "Ушаково-Гравийное" водитель... двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское, совершил наезд на неустановленного пешехода, лежащего на проезжей части", - говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте.
Как уточняют в полиции, которая устанавливает обстоятельства ДТП, водитель Exeed VX в этом году 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", скончавшийся пешеход остался без головы. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.