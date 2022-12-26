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В ДНР уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

В ДНР уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 26.12.2022

В ДНР уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую гаубицу M777, из которой велись обстрелы мирных кварталов Донецка, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:45

2022-12-26T13:45

2022-12-26T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую гаубицу M777, из которой велись обстрелы мирных кварталов Донецка, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения украинских войск, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.ВС РФ также уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и украинские гаубицы Д-30, дислоцированные в ДНР и Запорожской области.

донецкая народная республика

донецк

россия

сша

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Минобороны РФ: уничтожена артиллерийская система M777, из которой обстреливали Донецк ВС РФ уничтожили под Георгиевкой в ДНР артиллерийскую систему M777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. 2022-12-26T13:45 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины, сша