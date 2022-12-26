https://ria.ru/20221226/donetsk-1841368949.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.50 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:06
2022-12-26T13:06
2022-12-26T13:12
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным представительства, ранее украинские войска с утра понедельника уже пять раз обстреляли Донецк, применив снаряды "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841211813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
13:06 26.12.2022 (обновлено: 13:12 26.12.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда