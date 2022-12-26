https://ria.ru/20221226/donetsk-1841289406.html

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в понедельник утром вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:50

2022-12-26T09:50

2022-12-26T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.41 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика