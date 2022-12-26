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На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации - РИА Новости, 26.12.2022
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На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации - РИА Новости, 26.12.2022
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:06
2022-12-26T17:08
в мире
валентин резниченко
украина
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский. "Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 (8.00 мск) проходят обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред) у куратора проекта "Большая Стройка" Юрия Голика", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Официальных комментариев от Днепропетровской администрации, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) пока не было.
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
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в мире, валентин резниченко, украина, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), днепропетровская область
В мире, Валентин Резниченко, Украина, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Днепропетровская область
17:06 26.12.2022 (обновлено: 17:08 26.12.2022)
 
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации

Депутат Рады Дубинский сообщил об обысках у днепропетровского губернатора Резниченко

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский.
"Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 (8.00 мск) проходят обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред) у куратора проекта "Большая Стройка" Юрия Голика", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Официальных комментариев от Днепропетровской администрации, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) пока не было.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 17:33Специальная военная операция на Украине
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева
 
В миреВалентин РезниченкоУкраинаАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Днепропетровская область
 
 
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