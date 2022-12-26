https://ria.ru/20221226/dnepropetrovsk-1841464634.html
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации - РИА Новости, 26.12.2022
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:06
2022-12-26T17:06
2022-12-26T17:08
в мире
валентин резниченко
украина
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский. "Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 (8.00 мск) проходят обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред) у куратора проекта "Большая Стройка" Юрия Голика", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Официальных комментариев от Днепропетровской администрации, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) пока не было.
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентин резниченко, украина, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), днепропетровская область
В мире, Валентин Резниченко, Украина, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Днепропетровская область
17:06 26.12.2022 (обновлено: 17:08 26.12.2022)
На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации
Депутат Рады Дубинский сообщил об обысках у днепропетровского губернатора Резниченко