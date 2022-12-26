https://ria.ru/20221226/dnepropetrovsk-1841464634.html

На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации

На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации - РИА Новости, 26.12.2022

На Украине ведут обыски у главы Днепропетровской военной администрации

У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:06

2022-12-26T17:06

2022-12-26T17:08

в мире

валентин резниченко

украина

александр дубинский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

днепропетровская область

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский. "Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 (8.00 мск) проходят обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред) у куратора проекта "Большая Стройка" Юрия Голика", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Официальных комментариев от Днепропетровской администрации, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) пока не было.

https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html

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днепропетровская область

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Кирилл Волков

в мире, валентин резниченко, украина, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), днепропетровская область