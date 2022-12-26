https://ria.ru/20221226/diversanty-1841456255.html
ФСБ опубликовала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Украиной
ФСБ опубликовала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Украиной - РИА Новости, 26.12.2022
ФСБ опубликовала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Украиной
ФСБ опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:43
2022-12-26T16:43
2022-12-26T18:36
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью.Согласно данным ведомства, командовал группой Юрий Горовец, 1988 года рождения, с позывным "Святоша". Также ликвидировали двух саперов — Максима Михайлова, 1990 года рождения, позывной "Не пей пиво", и Тараса Карпюка, 1984 года рождения, позывной "Тарасий". Кроме того, в группу входил Богдан Лягов, 2003 года рождения, под позывным "Апполон".О самом факте уничтожения диверсионно-разведывательной группы российская спецслужба сообщила несколько часов назад и представила видео с места перестрелки.Пытавшиеся проникнуть на территорию Брянской области боевики имели при себе иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.Кроме того, у них были приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство.Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство.Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 января. Он предполагает усиление работы спецслужб, граждан призывают проявлять бдительность.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html
https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/energodar-1827917152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841427178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8abde0a6ca265ca983855344bdcab9b.jpg
Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
2022-12-26T16:43
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:43 26.12.2022 (обновлено: 18:36 26.12.2022)
ФСБ опубликовала имена диверсантов, ликвидированных на границе с Украиной
ФСБ: среди ликвидированных в Брянской области диверсантов ВСУ был сапер "Не пей пиво"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ опубликовала имена украинских диверсантов, уничтоженных на границе с Брянской областью.
Согласно данным ведомства, командовал группой Юрий Горовец, 1988 года рождения, с позывным "Святоша". Также ликвидировали двух саперов — Максима Михайлова, 1990 года рождения, позывной "Не пей пиво", и Тараса Карпюка, 1984 года рождения, позывной "Тарасий".
Кроме того, в группу входил Богдан Лягов, 2003 года рождения, под позывным "Апполон".
О самом факте уничтожения диверсионно-разведывательной группы российская спецслужба сообщила несколько часов назад и представила видео с места перестрелки.
Пытавшиеся проникнуть на территорию Брянской области боевики имели при себе иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.
Кроме того, у них были приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.
Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске
злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков
и Злынка сработало взрывное устройство.
Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз
, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе
, никто не пострадал.
Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске
злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков
и Злынка сработало взрывное устройство.
Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз
, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 января. Он предполагает усиление работы спецслужб, граждан призывают проявлять бдительность.
C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.