В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО
В Минобороны Белоруссии заявили об открытости Минска к диалогу с НАТО
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Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества белорусского министерства обороны Дмитрий Рябихин.
В эфире телеканала СТВ в понедельник представителю МО задали вопрос, продолжает ли белорусская сторона поддерживать отношения с НАТО, и разве альянс не приостановил проекты сотрудничества с республикой.
"В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - сказал Рябихин.
"Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем "до 24 февраля" текущего года и "после", по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая", - добавил замначальника департамента.
Рябихин привел в пример сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, у которой есть и военная составляющая.
"Это то, чем отличается внешняя политика Республики Беларусь в контексте международного военного сотрудничества. То, что мы всегда открыты для диалога, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть", - подчеркнул представитель минобороны Белоруссии.
Отвечая на реплику о том, что многие внешние псевдоаналитики трактуют взаимодействие Москвы и Минска в военной сфере как "оккупацию" Белоруссии, Рябихин отметил, что группировки войск, которые действуют на территории Союзного государства, действуют по единому замыслу в рамках единых программ и планов.