https://ria.ru/20221226/dialog-1841536912.html

В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО

В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО - РИА Новости, 26.12.2022

В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО

Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:40

2022-12-26T23:40

2022-12-26T23:40

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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества белорусского министерства обороны Дмитрий Рябихин. В эфире телеканала СТВ в понедельник представителю МО задали вопрос, продолжает ли белорусская сторона поддерживать отношения с НАТО, и разве альянс не приостановил проекты сотрудничества с республикой. "В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - сказал Рябихин. "Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем "до 24 февраля" текущего года и "после", по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая", - добавил замначальника департамента.Рябихин привел в пример сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, у которой есть и военная составляющая. Отвечая на реплику о том, что многие внешние псевдоаналитики трактуют взаимодействие Москвы и Минска в военной сфере как "оккупацию" Белоруссии, Рябихин отметил, что группировки войск, которые действуют на территории Союзного государства, действуют по единому замыслу в рамках единых программ и планов. "В рамках международных организаций, как и ОДКБ, в рамках ШОС, белорусская техника действует в различных странах, широкая география. В том числе за тысячи километров. Но это не значит, что Республика Беларусь оккупировала ту или иную страну", - резюмировал представитель МО.

https://ria.ru/20221226/pogranzastava-1841499065.html

https://ria.ru/20221224/samolety-1841028459.html

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белоруссия, нато, одкб, шос, в мире