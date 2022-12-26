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В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО - РИА Новости, 26.12.2022
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В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО
В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО - РИА Новости, 26.12.2022
В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО
Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:40
2022-12-26T23:40
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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества белорусского министерства обороны Дмитрий Рябихин. В эфире телеканала СТВ в понедельник представителю МО задали вопрос, продолжает ли белорусская сторона поддерживать отношения с НАТО, и разве альянс не приостановил проекты сотрудничества с республикой. "В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - сказал Рябихин. "Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем "до 24 февраля" текущего года и "после", по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая", - добавил замначальника департамента.Рябихин привел в пример сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, у которой есть и военная составляющая. Отвечая на реплику о том, что многие внешние псевдоаналитики трактуют взаимодействие Москвы и Минска в военной сфере как "оккупацию" Белоруссии, Рябихин отметил, что группировки войск, которые действуют на территории Союзного государства, действуют по единому замыслу в рамках единых программ и планов. "В рамках международных организаций, как и ОДКБ, в рамках ШОС, белорусская техника действует в различных странах, широкая география. В том числе за тысячи километров. Но это не значит, что Республика Беларусь оккупировала ту или иную страну", - резюмировал представитель МО.
https://ria.ru/20221226/pogranzastava-1841499065.html
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белоруссия, нато, одкб, шос, в мире
Белоруссия, НАТО, ОДКБ, ШОС, В мире
23:40 26.12.2022
 
В Минобороны Белоруссии заявили об открытости к диалогу с НАТО

В Минобороны Белоруссии заявили об открытости Минска к диалогу с НАТО

© Sputnik / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие
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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Хотя НАТО в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Белоруссией, республика остается открытой для диалога с альянсом, заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества белорусского министерства обороны Дмитрий Рябихин.
В эфире телеканала СТВ в понедельник представителю МО задали вопрос, продолжает ли белорусская сторона поддерживать отношения с НАТО, и разве альянс не приостановил проекты сотрудничества с республикой.
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"В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - сказал Рябихин.
"Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем "до 24 февраля" текущего года и "после", по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая", - добавил замначальника департамента.
Рябихин привел в пример сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, у которой есть и военная составляющая.
"Это то, чем отличается внешняя политика Республики Беларусь в контексте международного военного сотрудничества. То, что мы всегда открыты для диалога, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть", - подчеркнул представитель минобороны Белоруссии.
Отвечая на реплику о том, что многие внешние псевдоаналитики трактуют взаимодействие Москвы и Минска в военной сфере как "оккупацию" Белоруссии, Рябихин отметил, что группировки войск, которые действуют на территории Союзного государства, действуют по единому замыслу в рамках единых программ и планов.
"В рамках международных организаций, как и ОДКБ, в рамках ШОС, белорусская техника действует в различных странах, широкая география. В том числе за тысячи километров. Но это не значит, что Республика Беларусь оккупировала ту или иную страну", - резюмировал представитель МО.
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