https://ria.ru/20221226/delo-1841427800.html
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.12.2022
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС
Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, следует из РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:31
2022-12-26T15:31
2022-12-26T15:31
происшествия
евгений пригожин
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, следует из данных картотеки Ленинского районного суда города "Пушкарев Игорь Евгеньевич, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", - говорится в материалах. Рассмотрение дела по существу начнется 27 декабря. Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. В письме утверждалось, что Пушкарев, будучи журналистом издания Znak.com, якобы получал информацию "от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждает Пригожин.
https://ria.ru/20221219/shevchuk-1839666395.html
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РИА Новости
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происшествия, евгений пригожин, екатеринбург, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Евгений Пригожин, Екатеринбург, Россия, Вооруженные силы РФ
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС
На директора Музея истории Екатеринбурга Пушкарева завели дело о дискредитации ВС