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На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.12.2022
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На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.12.2022
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС
Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, следует из РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:31
2022-12-26T15:31
происшествия
евгений пригожин
екатеринбург
россия
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, следует из данных картотеки Ленинского районного суда города "Пушкарев Игорь Евгеньевич, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", - говорится в материалах. Рассмотрение дела по существу начнется 27 декабря. Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. В письме утверждалось, что Пушкарев, будучи журналистом издания Znak.com, якобы получал информацию "от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждает Пригожин.
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екатеринбург
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происшествия, евгений пригожин, екатеринбург, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Евгений Пригожин, Екатеринбург, Россия, Вооруженные силы РФ
15:31 26.12.2022
 
На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС

На директора Музея истории Екатеринбурга Пушкарева завели дело о дискредитации ВС

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, следует из данных картотеки Ленинского районного суда города
"Пушкарев Игорь Евгеньевич, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", - говорится в материалах.
Рассмотрение дела по существу начнется 27 декабря.
Ранее пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение владельца организации и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. В письме утверждалось, что Пушкарев, будучи журналистом издания Znak.com, якобы получал информацию "от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния", публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы, и порочащую и недостоверную информацию о группе "Вагнер". Также Пушкарев выступает против спецоперации, утверждает Пригожин.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 11:16Шоубиз
В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии
 
ПроисшествияЕвгений ПригожинЕкатеринбургРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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