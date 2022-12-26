https://ria.ru/20221226/chechnya-1841397610.html
В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах
В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2022
В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:00
2022-12-26T14:00
2022-12-26T14:00
специальная военная операция на украине
ахмед дудаев
рамзан кадыров
грозный
чеченская республика (чечня)
происшествия
запорожская область
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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Сегодня в ряде интернет-изданий появилась информации о задержании Ибрагимова якобы по подозрению в избиении молодого человека в ресторане. "Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте", - заявил РИА Новости Ахмед Дудаев. Кадыров объявил о назначении Ибрагимова своим представителем около трех недель назад по итогам визита чеченской делегации в Херсонскую область. Тогда он отрекомендовал Ибрагимова как "настоящего патриота" и "достойного представителя команды, основанной первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым".
https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html
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РИА Новости
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В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах
В Чечне опровергли слухи о задержании представителя Кадырова в новых регионах Ибрагимова