https://ria.ru/20221226/chechnya-1841397610.html

В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах

В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2022

В Грозном опровергли слух о задержании представителя Чечни в новых регионах

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:00

2022-12-26T14:00

2022-12-26T14:00

специальная военная операция на украине

ахмед дудаев

рамзан кадыров

грозный

чеченская республика (чечня)

происшествия

запорожская область

херсонская область

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Сегодня в ряде интернет-изданий появилась информации о задержании Ибрагимова якобы по подозрению в избиении молодого человека в ресторане. "Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте", - заявил РИА Новости Ахмед Дудаев. Кадыров объявил о назначении Ибрагимова своим представителем около трех недель назад по итогам визита чеченской делегации в Херсонскую область. Тогда он отрекомендовал Ибрагимова как "настоящего патриота" и "достойного представителя команды, основанной первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым".

https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ахмед дудаев, рамзан кадыров, грозный, чеченская республика (чечня), происшествия, запорожская область, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр