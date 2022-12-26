https://ria.ru/20221226/byudzhet-1841536174.html
Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден
Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден - РИА Новости, 26.12.2022
Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден
Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник Декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:30
2022-12-26T23:30
2022-12-26T23:30
союзное государство
дмитрий мезенцев
экономика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник Декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и председатель ВГС, президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Приоритетными остаются программы Союзного государства, традиционно финансируемые из союзного бюджета. В 2023 году планируется реализация восьми таких программ. Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере - на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования исследования атмосферы и земной поверхности - по запросу реальных отраслей экономики. Значимым направлением сотрудничества сторон остается сфера электроники и микроэлектроники", - сказал Мезенцев.По его словам, возрастает значение сотрудничества по обеспечению безопасности Союзного государства, будет безусловно профинансировано создание ряда объектов военной и пограничной инфраструктуры государств - участников Союзного договора.Мезенцев подчеркнул, что "продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проведены исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов. Актуальность такой работы трудно переоценить".Госсекретарь добавил, что в бюджете также предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, имеющих культурную, гуманитарную и патриотическую направленность.По его словам, своевременные решения Союзного Совета министров и 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России об одобрении проекта бюджета учитывают предложения о его социально-гуманитарной направленности, подтверждают актуальность запроса республиканских и федеральных министерств и ведомств на финансирование программ Союзного государства в 2023 году."Финансирование программ, проектов и мероприятий Союзного государства, информационное сопровождение союзного строительства будет обеспечено своевременно, без задержек, начиная с января следующего года", - подчеркнул Мезенцев.
https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html
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дмитрий мезенцев, экономика, россия, белоруссия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Экономика, Россия, Белоруссия
Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден
Мезенцев сообщил об утверждении бюджета Союзного государства на 2023 год
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник Декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и председатель ВГС, президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Приоритетными остаются программы Союзного государства, традиционно финансируемые из союзного бюджета. В 2023 году планируется реализация восьми таких программ. Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере - на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования исследования атмосферы и земной поверхности - по запросу реальных отраслей экономики. Значимым направлением сотрудничества сторон остается сфера электроники и микроэлектроники", - сказал Мезенцев.
По его словам, возрастает значение сотрудничества по обеспечению безопасности Союзного государства, будет безусловно профинансировано создание ряда объектов военной и пограничной инфраструктуры государств - участников Союзного договора.
Мезенцев подчеркнул, что "продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проведены исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов. Актуальность такой работы трудно переоценить".
Госсекретарь добавил, что в бюджете также предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, имеющих культурную, гуманитарную и патриотическую направленность.
"Стороны продолжат сотрудничество по важной теме защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, о многовековой совместной истории наших народов", - сказал Мезенцев.
По его словам, своевременные решения Союзного Совета министров и 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России об одобрении проекта бюджета учитывают предложения о его социально-гуманитарной направленности, подтверждают актуальность запроса республиканских и федеральных министерств и ведомств на финансирование программ Союзного государства в 2023 году.
"Финансирование программ, проектов и мероприятий Союзного государства, информационное сопровождение союзного строительства будет обеспечено своевременно, без задержек, начиная с января следующего года", - подчеркнул Мезенцев.