https://ria.ru/20221226/byudzhet-1841536174.html

Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден

Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден - РИА Новости, 26.12.2022

Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден

Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник Декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:30

2022-12-26T23:30

2022-12-26T23:30

союзное государство

дмитрий мезенцев

экономика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основные характеристики бюджета Союзного государства на 2023 год утверждены в понедельник Декретом Высшего Государственного совета Союзного государства, свои подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и председатель ВГС, президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Приоритетными остаются программы Союзного государства, традиционно финансируемые из союзного бюджета. В 2023 году планируется реализация восьми таких программ. Будут решаться важнейшие задачи в космической сфере - на этапе создания уникальных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, что позволит обеспечить исследования исследования атмосферы и земной поверхности - по запросу реальных отраслей экономики. Значимым направлением сотрудничества сторон остается сфера электроники и микроэлектроники", - сказал Мезенцев.По его словам, возрастает значение сотрудничества по обеспечению безопасности Союзного государства, будет безусловно профинансировано создание ряда объектов военной и пограничной инфраструктуры государств - участников Союзного договора.Мезенцев подчеркнул, что "продолжится взаимодействие в сфере охраны здоровья в рамках программы Союзного государства, будут проведены исследования по разработке технологий мембранной защиты организма человека от вирусов. Актуальность такой работы трудно переоценить".Госсекретарь добавил, что в бюджете также предусмотрена поддержка проектов и 33 мероприятий Союзного государства, имеющих культурную, гуманитарную и патриотическую направленность.По его словам, своевременные решения Союзного Совета министров и 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России об одобрении проекта бюджета учитывают предложения о его социально-гуманитарной направленности, подтверждают актуальность запроса республиканских и федеральных министерств и ведомств на финансирование программ Союзного государства в 2023 году."Финансирование программ, проектов и мероприятий Союзного государства, информационное сопровождение союзного строительства будет обеспечено своевременно, без задержек, начиная с января следующего года", - подчеркнул Мезенцев.

https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839848474.html

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дмитрий мезенцев, экономика, россия, белоруссия