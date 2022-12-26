https://ria.ru/20221226/bolnitsa-1841414667.html
Названа причина задымления в больнице в Зеленограде
Названа причина задымления в больнице в Зеленограде - РИА Новости, 26.12.2022
Названа причина задымления в больнице в Зеленограде
Причиной сильного задымления и эвакуации людей из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:43
2022-12-26T14:43
2022-12-26T14:47
происшествия
зеленоград
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Причиной сильного задымления и эвакуации людей из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы, к которой административно относится Зеленоград."Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли порядка 40 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20221224/pozhar-1841123427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, зеленоград
14:43 26.12.2022 (обновлено: 14:47 26.12.2022)
Названа причина задымления в больнице в Зеленограде
Экстренные службы: причиной задымления в больнице в Зеленограде стало короткое замыкание
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Причиной сильного задымления и эвакуации людей из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы, к которой административно относится Зеленоград.
"Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли порядка 40 человек.