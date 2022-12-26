https://ria.ru/20221226/bolnitsa-1841414667.html

Названа причина задымления в больнице в Зеленограде

Названа причина задымления в больнице в Зеленограде - РИА Новости, 26.12.2022

Названа причина задымления в больнице в Зеленограде

Причиной сильного задымления и эвакуации людей из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:43

2022-12-26T14:43

2022-12-26T14:47

происшествия

зеленоград

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Причиной сильного задымления и эвакуации людей из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы, к которой административно относится Зеленоград."Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли порядка 40 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/pozhar-1841123427.html

зеленоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зеленоград