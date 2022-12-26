https://ria.ru/20221226/bloger-1841373004.html

Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман

Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман - РИА Новости, 26.12.2022

Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман

Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:12

2022-12-26T13:12

2022-12-26T13:12

происшествия

россия

армавир

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Дело Сергея Орлова, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), рассматривал Армавирский городской суд, которым с учетом неотбытой части условного срока подсудимого "окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима". Суд установил, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих ислам. Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия подсудимого являются "богохульством, кощунством, святотатством". Также Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта, добавляют в пресс-службе. Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html

https://ria.ru/20221215/inoagent-1838823304.html

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армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, армавир, краснодарский край