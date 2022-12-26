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Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман - РИА Новости, 26.12.2022
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман
Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:12
2022-12-26T13:12
2022-12-26T13:12
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армавир
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Дело Сергея Орлова, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), рассматривал Армавирский городской суд, которым с учетом неотбытой части условного срока подсудимого "окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима". Суд установил, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих ислам. Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия подсудимого являются "богохульством, кощунством, святотатством". Также Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта, добавляют в пресс-службе. Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
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происшествия, россия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Россия, Армавир, Краснодарский край
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман
Блогеру из Армавира Орлову, оскорбившему мусульман во время стрима, дали два года колонии
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости.
Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила
объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Дело Сергея Орлова, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), рассматривал Армавирский городской суд, которым с учетом неотбытой части условного срока подсудимого "окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима".
Суд установил, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих ислам.
Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия подсудимого являются "богохульством, кощунством, святотатством".
Также Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта, добавляют в пресс-службе.
Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.