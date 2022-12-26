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Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман - РИА Новости, 26.12.2022
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Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман - РИА Новости, 26.12.2022
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман
Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:12
2022-12-26T13:12
происшествия
россия
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Дело Сергея Орлова, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), рассматривал Армавирский городской суд, которым с учетом неотбытой части условного срока подсудимого "окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима". Суд установил, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих ислам. Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия подсудимого являются "богохульством, кощунством, святотатством". Также Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта, добавляют в пресс-службе. Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
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происшествия, россия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Россия, Армавир, Краснодарский край
13:12 26.12.2022
 
Кубанский блогер получил два года колонии за оскорбление мусульман

Блогеру из Армавира Орлову, оскорбившему мусульман во время стрима, дали два года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил блогера из Армавира к двум годам колонии за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Дело Сергея Орлова, обвиняемого по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), рассматривал Армавирский городской суд, которым с учетом неотбытой части условного срока подсудимого "окончательно назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима".
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Суд установил, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих ислам.
Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия подсудимого являются "богохульством, кощунством, святотатством".
Также Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта, добавляют в пресс-службе.
Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
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