https://ria.ru/20221226/biznes-vstrechi-1841406631.html

ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов

ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов - РИА Новости, 26.12.2022

ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов

Встречи с состоятельными клиентами ВТБ Private Banking и "Привилегия" в рамках проекта "Бизнес Навигатор" в этом году посетили свыше 1,6 тысячи человек,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:16

2022-12-26T14:16

2022-12-26T14:16

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Встречи с состоятельными клиентами ВТБ Private Banking и "Привилегия" в рамках проекта "Бизнес Навигатор" в этом году посетили свыше 1,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Встречи были организованы с целью экспертного диалога с инвесторами в условиях турбулентности на финансовых рынках.Проект "Бизнес Навигатор" для клиентов состоятельного сегмента ВТБ запустил в мае 2022 года. В рамках него были организованы более 40 деловых мероприятий во всех крупных регионах присутствия банка от Владивостока до Калининграда. Клиенты могли получить обзор макроэкономической ситуации, предложения по текущим инвестиционным решениям, включая альтернативные инвестиции и стратегии доверительного управления. Мероприятия сопровождались личными встречами с ведущими экспертам ВТБ и руководителями продуктовых направлений состоятельного сегмента банка.Актуальность темы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности обеспечила высокий интерес со стороны инвесторов. Наибольший отклик встречи получили в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.ВТБ традиционно усиливает коммуникацию с состоятельными клиентами в период высокой волатильности на финансовых рынках. Во время пандемии банк организовал для частных инвесторов серию бизнес-диалогов в формате закрытых онлайн-конференций под брендом VTB Private Banking Club. В ходе мероприятий разбирались актуальные инвестиционные стратегии в условиях падения цен на нефть, перестройки производственных цепочек и ралли на фондовых рынках. Конференции прошли с участием руководителей и топовых стратегов банка, а также ведущих экспертов российского рынка, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20221220/vtb-1840001523.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика