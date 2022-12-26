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ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов - РИА Новости, 26.12.2022
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ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов
ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов - РИА Новости, 26.12.2022
ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов
Встречи с состоятельными клиентами ВТБ Private Banking и "Привилегия" в рамках проекта "Бизнес Навигатор" в этом году посетили свыше 1,6 тысячи человек,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:16
2022-12-26T14:16
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Встречи с состоятельными клиентами ВТБ Private Banking и "Привилегия" в рамках проекта "Бизнес Навигатор" в этом году посетили свыше 1,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Встречи были организованы с целью экспертного диалога с инвесторами в условиях турбулентности на финансовых рынках.Проект "Бизнес Навигатор" для клиентов состоятельного сегмента ВТБ запустил в мае 2022 года. В рамках него были организованы более 40 деловых мероприятий во всех крупных регионах присутствия банка от Владивостока до Калининграда. Клиенты могли получить обзор макроэкономической ситуации, предложения по текущим инвестиционным решениям, включая альтернативные инвестиции и стратегии доверительного управления. Мероприятия сопровождались личными встречами с ведущими экспертам ВТБ и руководителями продуктовых направлений состоятельного сегмента банка.Актуальность темы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности обеспечила высокий интерес со стороны инвесторов. Наибольший отклик встречи получили в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.ВТБ традиционно усиливает коммуникацию с состоятельными клиентами в период высокой волатильности на финансовых рынках. Во время пандемии банк организовал для частных инвесторов серию бизнес-диалогов в формате закрытых онлайн-конференций под брендом VTB Private Banking Club. В ходе мероприятий разбирались актуальные инвестиционные стратегии в условиях падения цен на нефть, перестройки производственных цепочек и ралли на фондовых рынках. Конференции прошли с участием руководителей и топовых стратегов банка, а также ведущих экспертов российского рынка, отмечает пресс-служба.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
14:16 26.12.2022
 

ВТБ провел бизнес-встречи для 1600 состоятельных инвесторов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд банка ВТБ
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Встречи с состоятельными клиентами ВТБ Private Banking и "Привилегия" в рамках проекта "Бизнес Навигатор" в этом году посетили свыше 1,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
Встречи были организованы с целью экспертного диалога с инвесторами в условиях турбулентности на финансовых рынках.
Проект "Бизнес Навигатор" для клиентов состоятельного сегмента ВТБ запустил в мае 2022 года. В рамках него были организованы более 40 деловых мероприятий во всех крупных регионах присутствия банка от Владивостока до Калининграда. Клиенты могли получить обзор макроэкономической ситуации, предложения по текущим инвестиционным решениям, включая альтернативные инвестиции и стратегии доверительного управления. Мероприятия сопровождались личными встречами с ведущими экспертам ВТБ и руководителями продуктовых направлений состоятельного сегмента банка.
Актуальность темы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности обеспечила высокий интерес со стороны инвесторов. Наибольший отклик встречи получили в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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"На фоне пандемии мы были лишены возможности проводить личные встречи с нашими клиентами, но в этом году возобновили формат регулярного общения в связи с событиями на финансовом рынке. В условиях структурной трансформации экономики важно поддерживать прямой доверительный диалог инвесторов с ведущими экспертами и ключевыми партнерами ВТБ и уделять каждому вопросу столько времени, сколько необходимо. В итоге за год мы успели донести комплексную экспертизу более чем 1 600 участникам, что способствовало сохранению капитала и формированию актуальных финансовых стратегий", – прокомментировала начальник отдела партнерских программ и продвижения Private Banking и Привилегии ВТБ Ольга Дригола-Матюшина.
ВТБ традиционно усиливает коммуникацию с состоятельными клиентами в период высокой волатильности на финансовых рынках. Во время пандемии банк организовал для частных инвесторов серию бизнес-диалогов в формате закрытых онлайн-конференций под брендом VTB Private Banking Club. В ходе мероприятий разбирались актуальные инвестиционные стратегии в условиях падения цен на нефть, перестройки производственных цепочек и ралли на фондовых рынках. Конференции прошли с участием руководителей и топовых стратегов банка, а также ведущих экспертов российского рынка, отмечает пресс-служба.
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