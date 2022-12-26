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Бирюков: благоустройство около БКЛ "Текстильщики" выполнено на 75%
Бирюков: благоустройство около БКЛ "Текстильщики" выполнено на 75% - РИА Новости, 26.12.2022
Бирюков: благоустройство около БКЛ "Текстильщики" выполнено на 75%
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Текстильщики" на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:19
2022-12-26T12:19
2022-12-26T12:19
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петр бирюков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции БКЛ "Текстильщики", в настоящее время они выполнены на 75%. В рамках проекта появятся удобные маршруты от жилой застройки к станции, в зону работ вошли улицы Саратовская, Люблинская, Артюхиной, 1-я и 11-я улицы Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что проложена кабельная канализация протяженностью 2,8 тысяч метров, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Завершено обустройство тротуаров, которые расширили и оборудовали пандусами, и замена асфальтобетонного покрытия проезжей части. В районе станции обновят освещение: в общей сложности территорию будут освещать более 114 фонарей и уличных торшеров. Для пассажиров общественного транспорта установят остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудуют 40 опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что весной на благоустроенной территории проведут озеленение, в частности, разобьют более 21 тысячи квадратных метров газона. Полностью завершить работы планируется в следующем году.
https://ria.ru/20221129/gazoviki-1835058186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции БКЛ "Текстильщики", в настоящее время они выполнены на 75%. В рамках проекта появятся удобные маршруты от жилой застройки к станции, в зону работ вошли улицы Саратовская, Люблинская, Артюхиной, 1-я и 11-я улицы Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд", - рассказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что проложена кабельная канализация протяженностью 2,8 тысяч метров, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Завершено обустройство тротуаров, которые расширили и оборудовали пандусами, и замена асфальтобетонного покрытия проезжей части. В районе станции обновят освещение: в общей сложности территорию будут освещать более 114 фонарей и уличных торшеров. Для пассажиров общественного транспорта установят остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудуют 40 опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что весной на благоустроенной территории проведут озеленение, в частности, разобьют более 21 тысячи квадратных метров газона. Полностью завершить работы планируется в следующем году.