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Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/bespilotniki-1841401564.html
Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2022
Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, как сообщило Минобороны, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак в ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:10 26.12.2022
 
Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, как сообщило Минобороны, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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