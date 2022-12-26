https://ria.ru/20221226/bespilotniki-1841401564.html

Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2022

Российская ПВО уничтожила за сутки семь украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:10

2022-12-26T14:10

2022-12-26T14:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое Донецкой Народной Республики и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, как сообщило Минобороны, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак в ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф