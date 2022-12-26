https://ria.ru/20221226/bespilotniki-1841349229.html

СМИ: военные Южной Кореи испытывают трудности с уничтожением дронов из КНДР

СМИ: военные Южной Кореи испытывают трудности с уничтожением дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: военные Южной Кореи испытывают трудности с уничтожением дронов из КНДР

Военные Южной Кореи испытывают трудности с уничтожением проникших на территорию страны беспилотников КНДР, так как те меняют траекторию и высоту полета, а также РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:28

2022-12-26T12:28

2022-12-26T12:29

в мире

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи испытывают трудности с уничтожением проникших на территорию страны беспилотников КНДР, так как те меняют траекторию и высоту полета, а также подлетают близко к районам с гражданским населением, сообщает южнокорейское агентство News1. Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, и теперь пытаются уничтожить их. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. По данным агентства News1, к воздушному пространству Сеула приблизился один дрон, который затем улетел. Сообщается, что в целом беспилотники летели так низко, что их можно было заметить не только с помощью военного оборудования, но и невооруженным глазом. Они летели не по прямой, а совершали развороты, движение влево и вправо, подлетали к воздушному пространству над территориями, где живут мирные граждане. Как отмечает агентство News1, чтобы дроны не причинили вреда гражданскому населению, военные Южной Кореи пытаются сбить их, когда те пролетают в районах далеких от населенных пунктов. Но из-за того, что часть дронов меняет высоту полета, они "то появляются, то исчезают" на аппаратуре обнаружения, поэтому южнокорейские военные испытывают трудности с их уничтожением. Сообщается, что в районе острова Канхвадо и Кимпхо сосредоточены основные силы южнокорейской пехоты, а также морпехов. Предполагается, что засылка дронов КНДР преследует цели провокации и съемки целевых объектов для повышения точности наведения северокорейских вооружений. Ожидается, что после того, как дроны собьют или захватят, военные Южной Кореи смогут узнать их цели, длительность и траекторию полета и другие подробности. Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах. 9 июня 2017 года в уезде Инчже провинции Канвондо местным жителем был обнаружен один разбившийся дрон КНДР. Предполагается, что он долетел до уезда Сончжу провинции Кенсан-Пукто, где произвел съемку базы THAAD американских военных в Южной Корее, близлежащих дорог и ландшафта, всего 555 фотографий. До этого в марте-апреле и сентябре 2014 года были случаи обнаружения в общем четырех беспилотников КНДР в районе городов Пхачжу и Самчхок, на острове Пэннендо. На найденных в них кадрах были запечатлены президентская администрация, военная инфраструктура и другие объекты. Дроны засекли, когда они продвигались на юг, поэтому конечная цель их осталась неизвестной.

https://ria.ru/20221226/drony-1841341244.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841337466.html

https://ria.ru/20221223/kndr-1840836208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея, сеул, кндр (северная корея)