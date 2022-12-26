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Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области
Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2022
Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области
Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:11
2022-12-26T08:11
2022-12-26T09:31
саратовская область
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны.Авиационная техника повреждений не получила.На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.Украинские военные 5 декабря уже пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным объектам на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221207/ssha-1837092893.html
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саратовская область, россия
Саратовская область, Россия
08:11 26.12.2022 (обновлено: 09:31 26.12.2022)
Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области
Минобороны: трое военных погибли при падении БПЛА на аэродроме Энгельс под Саратовом
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны.
"Двадцать шестого декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", — указано в релизе.
Авиационная техника повреждений не получила.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
Украинские военные 5 декабря уже пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.
В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным объектам на Украине
.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.