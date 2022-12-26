https://ria.ru/20221226/bespilotnik-1841275336.html

Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области

Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области - РИА Новости, 26.12.2022

Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области

Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:11

2022-12-26T08:11

2022-12-26T09:31

саратовская область

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны.Авиационная техника повреждений не получила.На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.Украинские военные 5 декабря уже пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным объектам на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221207/ssha-1837092893.html

https://ria.ru/20221207/deystviya-1837042649.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саратовская область, россия