https://ria.ru/20221226/banda-1841289174.html

Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину

Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину - РИА Новости, 26.12.2022

Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину

Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:49

2022-12-26T09:49

2022-12-26T11:56

происшествия

сирия

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против российской армии; организатор и десять членов сообщества арестованы, еще восемь человек объявлены в розыск, заявили в СК и ФСБ. Как утверждается, эти 19 человек организовали "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации". По версии следствия, они занимались переправкой наемников в указанные зоны конфликтов, а также финансировали терроризм."За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и десять участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — говорится в пресс-релизе.Узнав, что ими занялись силовики, подозреваемые скрывались в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области, где их и задержали. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Им вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней; организацию террористического сообщества; содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; оправдание и пропаганду терроризма. Как добавили в ФСБ, в ходе обысков изъяты в том числе компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840772366.html

https://ria.ru/20221223/shpionazh-1840773797.html

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Задержание террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину ФСБ после сообщения о разгроме банды террористов, с 2010 отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину, публикует оперативные кадры 2022-12-26T09:49 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сирия, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)