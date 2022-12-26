https://ria.ru/20221226/banda-1841289174.html
Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину
Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину - РИА Новости, 26.12.2022
Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину
Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:49
2022-12-26T09:49
2022-12-26T11:56
происшествия
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украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против российской армии; организатор и десять членов сообщества арестованы, еще восемь человек объявлены в розыск, заявили в СК и ФСБ. Как утверждается, эти 19 человек организовали "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации". По версии следствия, они занимались переправкой наемников в указанные зоны конфликтов, а также финансировали терроризм."За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и десять участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — говорится в пресс-релизе.Узнав, что ими занялись силовики, подозреваемые скрывались в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области, где их и задержали. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск. Им вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней; организацию террористического сообщества; содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; оправдание и пропаганду терроризма. Как добавили в ФСБ, в ходе обысков изъяты в том числе компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства"* и националистических военных подразделениях на Украине. Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840772366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841304946_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1eb7a345a93331e80099ca5dbeabfeaa.jpg
Задержание террористов, отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину
ФСБ после сообщения о разгроме банды террористов, с 2010 отправлявших россиян воевать в Сирию и на Украину, публикует оперативные кадры
2022-12-26T09:49
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PT3M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сирия, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сирия, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:49 26.12.2022 (обновлено: 11:56 26.12.2022)
Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину
ФСБ ликвидировала группировку сторонников ИГ, отправлявшую наемников в Сирию и на Украину
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против российской армии; организатор и десять членов сообщества арестованы, еще восемь человек объявлены в розыск, заявили в СК и ФСБ.
Как утверждается, эти 19 человек организовали "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации". По версии следствия, они занимались переправкой наемников в указанные зоны конфликтов, а также финансировали терроризм.
"За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и десять участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — говорится в пресс-релизе.
Узнав, что ими занялись силовики, подозреваемые скрывались в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области
, где их и задержали. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.
Им вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней; организацию террористического сообщества; содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; оправдание и пропаганду терроризма.
Как добавили в ФСБ, в ходе обысков изъяты в том числе компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства
"* и националистических военных подразделениях на Украине.
Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.
*Запрещенная в России террористическая организация.