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Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи - РИА Новости, 26.12.2022
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Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи - РИА Новости, 26.12.2022
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи
Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес на северо-западе Испании возросло до семи, сообщает в понедельник новостное агентство RTVE с ссылкой... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:19
2022-12-26T15:19
в мире
испания
галисия
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МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес на северо-западе Испании возросло до семи, сообщает в понедельник новостное агентство RTVE с ссылкой на правительство автономного сообщества Галисия. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (Галисия) в субботу вечером. Все выходные на месте работали спасатели, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков было затруднено. Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще двоих удалось спасти. При этом поиски не прекращались, так как водитель автобуса - один из двух выживших в ДТП - сообщил, что на момент аварии в автомобиле было девять человек, а не восемь, как предполагалось изначально. По предварительным данным причиной аварии стали погодные условия.
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в мире, испания, галисия
В мире, Испания, Галисия
15:19 26.12.2022
 
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи

Число погибших при падении автобуса в реку в испанской Галисии в субботу выросло до семи

© AFP 2022 / Brais LorenzoНа месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Brais Lorenzo
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес на северо-западе Испании возросло до семи, сообщает в понедельник новостное агентство RTVE с ссылкой на правительство автономного сообщества Галисия.
Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (Галисия) в субботу вечером. Все выходные на месте работали спасатели, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков было затруднено.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще двоих удалось спасти. При этом поиски не прекращались, так как водитель автобуса - один из двух выживших в ДТП - сообщил, что на момент аварии в автомобиле было девять человек, а не восемь, как предполагалось изначально.
По предварительным данным причиной аварии стали погодные условия.
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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