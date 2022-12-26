https://ria.ru/20221226/avtobus-1841425315.html

Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи

Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи - РИА Новости, 26.12.2022

Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до семи

Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес на северо-западе Испании возросло до семи, сообщает в понедельник новостное агентство RTVE с ссылкой... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:19

2022-12-26T15:19

2022-12-26T15:19

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МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес на северо-западе Испании возросло до семи, сообщает в понедельник новостное агентство RTVE с ссылкой на правительство автономного сообщества Галисия. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (Галисия) в субботу вечером. Все выходные на месте работали спасатели, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков было затруднено. Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще двоих удалось спасти. При этом поиски не прекращались, так как водитель автобуса - один из двух выживших в ДТП - сообщил, что на момент аварии в автомобиле было девять человек, а не восемь, как предполагалось изначально. По предварительным данным причиной аварии стали погодные условия.

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испания

галисия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, галисия