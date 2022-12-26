Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств
Архангельская область стала лидером в привлечении средств в программу развития сел
© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Архангельская область, по предварительным итогам реализации мероприятий госпрограммы России "Комплексное развитие сельских территорий", стала лидером среди субъектов страны по привлечению федеральных средств за три года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2020–2022 годах объем государственного финансирования госпрограммы на территории Архангельской области составил свыше 3,1 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,2 миллиарда, из областного – 0,8 миллиарда рублей. В итоге регион вошел в число лидеров среди субъектов России по привлечению федеральных средств за три года", - говорится в сообщении.
"Комплексное развитие сельских территорий" – программа, которая позволяет менять малые населенные пункты с самых разных сторон. В рамках госпрограммы не только строятся социально важные объекты, но и проводится обучение специалистов агропромышленного комплекса, осуществляются выплаты по разным мерам поддержки", – написал в своем телеграм-канале. губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сообщается, что мероприятиями программы в разной степени охвачен каждый шестой сельский житель региона. За 2020–2022 годы в рамках КРСТ в Архангельской области введено 20,1 тысячи квадратных метра жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 137 сельских семей, выдано свыше 300 ипотечных кредитов на строительство или приобретение жилья в сельской местности на сумму порядка 530 миллионов рублей, реализовано два проекта по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в деревне Бор Няндомского района и поселке Куимиха Котласского района.
"В рамках семи отобранных Минсельхозом России проектов комплексного развития сельских территорий Архангельской области построено, реконструировано, отремонтировано 24 объекта в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта и коммунальный инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
Среди ключевых проектов, реализованных в рамках КРСТ - строительство терапевтического отделения в селе Красноборск, реконструкция капитальных очистных сооружений в поселке Октябрьский Устьянского района, капремонт Дома культуры в поселке Катунино Приморского района и другие. Кроме того, благодаря участию в программе удалось привести в порядок и 19,2 километра сельских дорог. Кроме того, реализовано 46 проектов по благоустройству сельских территорий.