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Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств - РИА Новости, 26.12.2022
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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221226/arkhangelsk-1841416974.html
Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств
Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств - РИА Новости, 26.12.2022
Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств
Архангельская область, по предварительным итогам реализации мероприятий госпрограммы России "Комплексное развитие сельских территорий", стала лидером среди... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:50
2022-12-26T14:50
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
россия
бор
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Архангельская область, по предварительным итогам реализации мероприятий госпрограммы России "Комплексное развитие сельских территорий", стала лидером среди субъектов страны по привлечению федеральных средств за три года, сообщила пресс-служба правительства региона. "В 2020–2022 годах объем государственного финансирования госпрограммы на территории Архангельской области составил свыше 3,1 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,2 миллиарда, из областного – 0,8 миллиарда рублей. В итоге регион вошел в число лидеров среди субъектов России по привлечению федеральных средств за три года", - говорится в сообщении. "Комплексное развитие сельских территорий" – программа, которая позволяет менять малые населенные пункты с самых разных сторон. В рамках госпрограммы не только строятся социально важные объекты, но и проводится обучение специалистов агропромышленного комплекса, осуществляются выплаты по разным мерам поддержки", – написал в своем телеграм-канале. губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Сообщается, что мероприятиями программы в разной степени охвачен каждый шестой сельский житель региона. За 2020–2022 годы в рамках КРСТ в Архангельской области введено 20,1 тысячи квадратных метра жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 137 сельских семей, выдано свыше 300 ипотечных кредитов на строительство или приобретение жилья в сельской местности на сумму порядка 530 миллионов рублей, реализовано два проекта по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в деревне Бор Няндомского района и поселке Куимиха Котласского района. "В рамках семи отобранных Минсельхозом России проектов комплексного развития сельских территорий Архангельской области построено, реконструировано, отремонтировано 24 объекта в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта и коммунальный инфраструктуры", - отметили в пресс-службе. Среди ключевых проектов, реализованных в рамках КРСТ - строительство терапевтического отделения в селе Красноборск, реконструкция капитальных очистных сооружений в поселке Октябрьский Устьянского района, капремонт Дома культуры в поселке Катунино Приморского района и другие. Кроме того, благодаря участию в программе удалось привести в порядок и 19,2 километра сельских дорог. Кроме того, реализовано 46 проектов по благоустройству сельских территорий.
https://ria.ru/20221226/shkoly-1841393382.html
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александр цыбульский, архангельская область, россия, бор, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Бор, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:50 26.12.2022
 
Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств

Архангельская область стала лидером в привлечении средств в программу развития сел

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Архангельская область, по предварительным итогам реализации мероприятий госпрограммы России "Комплексное развитие сельских территорий", стала лидером среди субъектов страны по привлечению федеральных средств за три года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2020–2022 годах объем государственного финансирования госпрограммы на территории Архангельской области составил свыше 3,1 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,2 миллиарда, из областного – 0,8 миллиарда рублей. В итоге регион вошел в число лидеров среди субъектов России по привлечению федеральных средств за три года", - говорится в сообщении.
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:51Архангельская область
В Архангельской области за два года построят еще шесть школ
"Комплексное развитие сельских территорий" – программа, которая позволяет менять малые населенные пункты с самых разных сторон. В рамках госпрограммы не только строятся социально важные объекты, но и проводится обучение специалистов агропромышленного комплекса, осуществляются выплаты по разным мерам поддержки", – написал в своем телеграм-канале. губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сообщается, что мероприятиями программы в разной степени охвачен каждый шестой сельский житель региона. За 2020–2022 годы в рамках КРСТ в Архангельской области введено 20,1 тысячи квадратных метра жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 137 сельских семей, выдано свыше 300 ипотечных кредитов на строительство или приобретение жилья в сельской местности на сумму порядка 530 миллионов рублей, реализовано два проекта по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в деревне Бор Няндомского района и поселке Куимиха Котласского района.
"В рамках семи отобранных Минсельхозом России проектов комплексного развития сельских территорий Архангельской области построено, реконструировано, отремонтировано 24 объекта в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта и коммунальный инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
Среди ключевых проектов, реализованных в рамках КРСТ - строительство терапевтического отделения в селе Красноборск, реконструкция капитальных очистных сооружений в поселке Октябрьский Устьянского района, капремонт Дома культуры в поселке Катунино Приморского района и другие. Кроме того, благодаря участию в программе удалось привести в порядок и 19,2 километра сельских дорог. Кроме того, реализовано 46 проектов по благоустройству сельских территорий.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:42Архангельская область
В Архангельской области модернизируют сеть центров занятости населения
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьРоссияБорМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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