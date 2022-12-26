https://ria.ru/20221226/arestovich-1841333053.html

Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней

Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней - РИА Новости, 26.12.2022

Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:00

2022-12-26T12:00

2022-12-26T12:00

в мире

алексей арестович

владимир зеленский

министерство обороны украины

украина

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке. "Когда-то, насколько я помню, (Арестович - ред.) проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", - заявил Буданов в интервью украинскому изданию "Лига.net", отвечая на вопрос о службе Арестовича в его ведомстве.

https://ria.ru/20221222/snegurovskiy-1840487558.html

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Кирилл Волков

в мире, алексей арестович , владимир зеленский, министерство обороны украины, украина