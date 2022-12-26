https://ria.ru/20221226/arestovich-1841333053.html
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней - РИА Новости, 26.12.2022
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:00
2022-12-26T12:00
2022-12-26T12:00
в мире
алексей арестович
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украина
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке. "Когда-то, насколько я помню, (Арестович - ред.) проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", - заявил Буданов в интервью украинскому изданию "Лига.net", отвечая на вопрос о службе Арестовича в его ведомстве.
https://ria.ru/20221222/snegurovskiy-1840487558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины, Украина
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Арестович проходил службу в военной разведке