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Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней - РИА Новости, 26.12.2022
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Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней - РИА Новости, 26.12.2022
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:00
2022-12-26T12:00
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
министерство обороны украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке. "Когда-то, насколько я помню, (Арестович - ред.) проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", - заявил Буданов в интервью украинскому изданию "Лига.net", отвечая на вопрос о службе Арестовича в его ведомстве.
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в мире, алексей арестович , владимир зеленский, министерство обороны украины, украина
В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины, Украина
12:00 26.12.2022
 
Глава украинской военной разведки подтвердил, что Арестович служил в ней

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Арестович проходил службу в военной разведке

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке.
"Когда-то, насколько я помню, (Арестович - ред.) проходил тут службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько я помню, да", - заявил Буданов в интервью украинскому изданию "Лига.net", отвечая на вопрос о службе Арестовича в его ведомстве.
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 12:13Специальная военная операция на Украине
Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском
 
В миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
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