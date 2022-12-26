https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html

Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест

Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест - РИА Новости, 26.12.2022

Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:07

2022-12-26T21:07

2022-12-26T21:13

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

дорогомиловский суд г. москвы

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО "5.25 ПРОГРАММЫ" Ларионова Ивана Евгеньевича до 24 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.Ранее суд отправил в СИЗО до этой же даты замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, дорогомиловский суд г. москвы, москва