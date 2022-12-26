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Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест - РИА Новости, 26.12.2022
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Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест - РИА Новости, 26.12.2022
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:07
2022-12-26T21:13
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
дорогомиловский суд г. москвы
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО "5.25 ПРОГРАММЫ" Ларионова Ивана Евгеньевича до 24 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.Ранее суд отправил в СИЗО до этой же даты замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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россия
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, дорогомиловский суд г. москвы, москва
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Дорогомиловский суд г. Москвы, Москва
21:07 26.12.2022 (обновлено: 21:13 26.12.2022)
 
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Ларионова по делу о взятке в Росавиации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО "5.25 ПРОГРАММЫ" Ларионова Ивана Евгеньевича до 24 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.
Ранее суд отправил в СИЗО до этой же даты замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияДорогомиловский суд г. МосквыМосква
 
 
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