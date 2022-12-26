https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест - РИА Новости, 26.12.2022
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:07
2022-12-26T21:07
2022-12-26T21:13
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
дорогомиловский суд г. москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова по делу о даче взятки в Росавиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО "5.25 ПРОГРАММЫ" Ларионова Ивана Евгеньевича до 24 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.Ранее суд отправил в СИЗО до этой же даты замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, дорогомиловский суд г. москвы, москва
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Дорогомиловский суд г. Москвы, Москва
21:07 26.12.2022 (обновлено: 21:13 26.12.2022)
Суд отправил фигуранта дела о взятке в Росавиации под домашний арест
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Ларионова по делу о взятке в Росавиации