https://ria.ru/20221226/arest-1841511247.html

Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке

Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке - РИА Новости, 26.12.2022

Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:51

2022-12-26T19:51

2022-12-26T20:52

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина", - сказала собеседница агентства.Срок ареста - до 24 февраля.Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, россия