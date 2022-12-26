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Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке - РИА Новости, 26.12.2022
Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:51
2022-12-26T19:51
2022-12-26T20:52
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина", - сказала собеседница агентства.Срок ареста - до 24 февраля.Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, россия
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Россия
19:51 26.12.2022 (обновлено: 20:52 26.12.2022)
Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
Суд арестовал по делу о взятке замглавы управления цифровизации Росавиации Матюшкина
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина", - сказала собеседница агентства.
Срок ареста - до 24 февраля.
Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
).
Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.