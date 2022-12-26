https://ria.ru/20221226/arest-1841387602.html

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший приют в Кемерово, арестовали

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший приют в Кемерово, арестовали - РИА Новости, 26.12.2022

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший приют в Кемерово, арестовали

Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца пожарного инспектора Романа Плета, обвиняемого в халатности по делу о гибели 22 постояльцев приюта,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:39

2022-12-26T13:39

2022-12-26T14:30

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца пожарного инспектора Романа Плета, обвиняемого в халатности по делу о гибели 22 постояльцев приюта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил избрать в отношении Плета Романа Станиславовича... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 24 февраля 2023 года", – сказал судья.Как сообщал суд, следствие обвинило государственного инспектора по пожарному надзору областного главка МЧС РФ Плета по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) "в связи с неорганизацией и непроведением внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации" приюта.МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.Ранее в понедельник был арестован организатор заведения Андрей Смирнов, который, в отличие от Плета, вину признал.В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса.

https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html

https://ria.ru/20221226/postoyaltsy-1841294218.html

кемерово

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово