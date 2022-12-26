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В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 26.12.2022
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В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой
В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 26.12.2022
В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой
Случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не выявлено, заболевание достаточно редкое, от человека к человеку... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:03
2022-12-26T19:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не выявлено, заболевание достаточно редкое, от человека к человеку не передается, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Сообщается, что пациент находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся в Южную Корею 10 декабря, где умер 21 декабря после проявления симптомов, таких как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие."На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались", - сказал Семенов.Он уточнил, что заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает при этом нос. С током воды амеба может попасть в нос, а дальше она прицепляется к обонятельному нерву и начинает, "пожирая" нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву, пояснил специалист.По его словам, в большинстве случаев, если поздно диагностировано заражение амебой, к сожалению, наступает смерть. За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано порядка 400 случаев, из них 150 - в США, при этом 97% пациентов умерли, подчеркнул Семенов. Однако все эти случаи единичные, так как болезнь не передается от человека к человеку, пояснил он.Чтобы защититься от болезни следует отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана, отметил Семенов.Препараты, демонстрирующие эффективность против данной амебы, есть, но основная проблема заключается в том, что слишком поздно ставится диагноз, добавил эксперт.
https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html
https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
19:03 26.12.2022 (обновлено: 19:09 26.12.2022)
 
В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой

В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой вида Неглерия Фоулера

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не выявлено, заболевание достаточно редкое, от человека к человеку не передается, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Сообщается, что пациент находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся в Южную Корею 10 декабря, где умер 21 декабря после проявления симптомов, таких как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие.
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"На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались", - сказал Семенов.
Он уточнил, что заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает при этом нос. С током воды амеба может попасть в нос, а дальше она прицепляется к обонятельному нерву и начинает, "пожирая" нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву, пояснил специалист.
По его словам, в большинстве случаев, если поздно диагностировано заражение амебой, к сожалению, наступает смерть. За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано порядка 400 случаев, из них 150 - в США, при этом 97% пациентов умерли, подчеркнул Семенов. Однако все эти случаи единичные, так как болезнь не передается от человека к человеку, пояснил он.
Чтобы защититься от болезни следует отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана, отметил Семенов.
Препараты, демонстрирующие эффективность против данной амебы, есть, но основная проблема заключается в том, что слишком поздно ставится диагноз, добавил эксперт.
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