https://ria.ru/20221226/ameba-1841501467.html

В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой

В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 26.12.2022

В России не выявили случаев заражения "поедающей мозг" амебой

Случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не выявлено, заболевание достаточно редкое, от человека к человеку... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:03

2022-12-26T19:03

2022-12-26T19:09

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603847504_0:14:1779:1015_1920x0_80_0_0_a3567c57de25b02b7240e4e8054b4551.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не выявлено, заболевание достаточно редкое, от человека к человеку не передается, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Сообщается, что пациент находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся в Южную Корею 10 декабря, где умер 21 декабря после проявления симптомов, таких как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие."На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались", - сказал Семенов.Он уточнил, что заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает при этом нос. С током воды амеба может попасть в нос, а дальше она прицепляется к обонятельному нерву и начинает, "пожирая" нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву, пояснил специалист.По его словам, в большинстве случаев, если поздно диагностировано заражение амебой, к сожалению, наступает смерть. За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано порядка 400 случаев, из них 150 - в США, при этом 97% пациентов умерли, подчеркнул Семенов. Однако все эти случаи единичные, так как болезнь не передается от человека к человеку, пояснил он.Чтобы защититься от болезни следует отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана, отметил Семенов.Препараты, демонстрирующие эффективность против данной амебы, есть, но основная проблема заключается в том, что слишком поздно ставится диагноз, добавил эксперт.

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество