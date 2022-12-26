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Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом

Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом - РИА Новости, 26.12.2022

Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом

Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:03

2022-12-26T16:03

2022-12-26T17:29

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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Погибший четыре месяца находился в Таиланде, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай в Южной Корее. KDCA будет расследовать точный путь заражения пациента, но отмечается, что контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и мигрирует в мозг человека. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро, а инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.

https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея, таиланд