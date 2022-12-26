Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/ameba-1841439574.html
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом - РИА Новости, 26.12.2022
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом
Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:03
2022-12-26T17:29
в мире
южная корея
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg
СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Погибший четыре месяца находился в Таиланде, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай в Южной Корее. KDCA будет расследовать точный путь заражения пациента, но отмечается, что контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и мигрирует в мозг человека. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро, а инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.
https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html
южная корея
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_61:0:1797:1302_1920x0_80_0_0_13e4e7dca096f1fb2a81ce590100345a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, таиланд
В мире, Южная Корея, Таиланд
16:03 26.12.2022 (обновлено: 17:29 26.12.2022)
 
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом

Южная Корея выявила первый случай заражения "поедающей мозг" амебой вида Неглерия Фоулера

© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь в Инчхоне, Южная Корея
Скорая помощь в Инчхоне, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь в Инчхоне, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"KDCA впервые подтвердила заражение Naegleria fowleri у скончавшегося (пациента. — Прим. ред.) с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы", — говорится в сообщении агентства.

Погибший четыре месяца находился в Таиланде, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы.
Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера.
Это первый официальный случай в Южной Корее. KDCA будет расследовать точный путь заражения пациента, но отмечается, что контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и мигрирует в мозг человека. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро, а инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 00:57
Купавшегося в реке ребенка убил "поедающий мозг" паразит
 
В миреЮжная КореяТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала