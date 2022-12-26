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Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом - РИА Новости, 26.12.2022
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом
Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:03
2022-12-26T16:03
2022-12-26T17:29
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СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Погибший четыре месяца находился в Таиланде, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай в Южной Корее. KDCA будет расследовать точный путь заражения пациента, но отмечается, что контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и мигрирует в мозг человека. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро, а инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, таиланд
В мире, Южная Корея, Таиланд
16:03 26.12.2022 (обновлено: 17:29 26.12.2022)
Южная Корея подтвердила первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом
Южная Корея выявила первый случай заражения "поедающей мозг" амебой вида Неглерия Фоулера
СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
"KDCA впервые подтвердила заражение Naegleria fowleri у скончавшегося (пациента. — Прим. ред.) с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы", — говорится в сообщении агентства.
Погибший четыре месяца находился в Таиланде
, после чего вернулся в Южную Корею 10 декабря. Он умер через 11 дней, у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы.
Органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера.
Это первый официальный случай в Южной Корее. KDCA будет расследовать точный путь заражения пациента, но отмечается, что контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и мигрирует в мозг человека. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро, а инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.