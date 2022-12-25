В Госдуме рассказали о подготовке закона о туристической деятельности
Депутат Тарбаев заявил, что закон о туризме для начала должен ясно описать эту сферу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТуристы гуляют в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & SPA" в Крыму
Туристы гуляют в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & SPA" в Крыму. Архивное фото
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Готовящийся законопроект, регламентирующий стандарты туристической деятельности, должен простым языком описать все, что относится к туризму, обозначить основные понятия в этой сфере, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
Ранее он сообщал, что федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, поэтому готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм. Как позже заявляла заместитель председателя комиссии Наталья Костенко, законопроект будет внесён в ГД, скорее всего, к концу весны 2023 года.
"Когда мы говорим о туристической деятельности, тут сугубо строго есть наш профиль: понятийный аппарат, описание услуги, основные контрагенты. Если мы понимаем, что это чётко наша специфика, мы можем это отрегулировать… Это говорит о том, что мы упростим и внесём упрощенный вариант основного закона, который будет носить больше характер деклараций, чтобы мы стране наконец-то проартикулировали, что такое туризм", - сказал Тарбаев агентству в ходе конференции, организованной Ассоциацией игорных зон России в Сочи.
Он пояснил, что готовящийся проект должен "разграничить внутри законодательного поля" относящуюся к сфере туризма регламентирующую деятельность. "Потому что когда мы говорим о развитии закона о туризме и деятельности, обо всем, то это Минпромторг, Минздрав, МВД, ФСБ, МИД - и у всех свои пожелания", - рассказал Тарбаев.