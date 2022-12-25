https://ria.ru/20221225/zakon-1841191290.html

В Госдуме рассказали о подготовке закона о туристической деятельности

В Госдуме рассказали о подготовке закона о туристической деятельности - РИА Новости, 25.12.2022

В Госдуме рассказали о подготовке закона о туристической деятельности

Готовящийся законопроект, регламентирующий стандарты туристической деятельности, должен простым языком описать все, что относится к туризму, обозначить основные РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:01

2022-12-25T12:01

2022-12-25T12:01

туризм

новости - туризм

сангаджи тарбаев

госдума рф

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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Готовящийся законопроект, регламентирующий стандарты туристической деятельности, должен простым языком описать все, что относится к туризму, обозначить основные понятия в этой сфере, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Ранее он сообщал, что федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, поэтому готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм. Как позже заявляла заместитель председателя комиссии Наталья Костенко, законопроект будет внесён в ГД, скорее всего, к концу весны 2023 года. "Когда мы говорим о туристической деятельности, тут сугубо строго есть наш профиль: понятийный аппарат, описание услуги, основные контрагенты. Если мы понимаем, что это чётко наша специфика, мы можем это отрегулировать… Это говорит о том, что мы упростим и внесём упрощенный вариант основного закона, который будет носить больше характер деклараций, чтобы мы стране наконец-то проартикулировали, что такое туризм", - сказал Тарбаев агентству в ходе конференции, организованной Ассоциацией игорных зон России в Сочи. Он пояснил, что готовящийся проект должен "разграничить внутри законодательного поля" относящуюся к сфере туризма регламентирующую деятельность. "Потому что когда мы говорим о развитии закона о туризме и деятельности, обо всем, то это Минпромторг, Минздрав, МВД, ФСБ, МИД - и у всех свои пожелания", - рассказал Тарбаев.

https://ria.ru/20221224/puteshestviya-1840937064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сангаджи тарбаев, госдума рф