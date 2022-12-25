https://ria.ru/20221225/yakutiya-1841226308.html
Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году
Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2022
Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году
Глава Якутии Айсен Николаев собирается баллотироваться на второй срок на выборах 2023 года, если будет доверие президента страны и жителей. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:16
2022-12-25T17:16
2022-12-25T17:16
политика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев собирается баллотироваться на второй срок на выборах 2023 года, если будет доверие президента страны и жителей. В сентябре 2023 года в Якутии пройдут выборы главы республики, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и депутатов Якутской гордумы. Николаев отметил, что достижением за первый срок в должности главы региона считает увеличение валового регионального продукта Якутии в два раза, а также улучшение социальной инфраструктуры на территории республики. "По итогам этого года я ожидаю, что ВРП превзойдет 1,9 триллиона рублей. Мы один из немногих регионов страны, где валовый региональный продукт растет… Это прямым образом сказывается на бюджете республики. По сравнению с 2018 годом, бюджет 2022 года увеличился на сорок с лишним процентов. Это позволяет нам решать новые задачи. За эти пять лет мы построили почти 280 новых социальных объектов… В следующем году будет 19 школ построено… Мы никогда на такие цифры даже не замахивались", - сказал Николаев. Девятого сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев победил с результатом 71,40% голосов.
https://ria.ru/20221219/nikolaev-1839786918.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году
Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в случае доверия президента
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев собирается баллотироваться на второй срок на выборах 2023 года, если будет доверие президента страны и жителей.
В сентябре 2023 года в Якутии
пройдут выборы главы республики, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и депутатов Якутской гордумы.
"У меня многие про это спрашивают… Если будет доверие президента и будет поддержка жителей, я на второй срок выдвинусь", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.
Николаев отметил, что достижением за первый срок в должности главы региона считает увеличение валового регионального продукта Якутии в два раза, а также улучшение социальной инфраструктуры на территории республики.
"По итогам этого года я ожидаю, что ВРП превзойдет 1,9 триллиона рублей. Мы один из немногих регионов страны, где валовый региональный продукт растет… Это прямым образом сказывается на бюджете республики. По сравнению с 2018 годом, бюджет 2022 года увеличился на сорок с лишним процентов. Это позволяет нам решать новые задачи. За эти пять лет мы построили почти 280 новых социальных объектов… В следующем году будет 19 школ построено… Мы никогда на такие цифры даже не замахивались", - сказал Николаев.
Девятого сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
победил с результатом 71,40% голосов.