https://ria.ru/20221225/yakutiya-1841226308.html

Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году

Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2022

Глава Якутии планирует баллотироваться на второй срок в 2023 году

Глава Якутии Айсен Николаев собирается баллотироваться на второй срок на выборах 2023 года, если будет доверие президента страны и жителей. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:16

2022-12-25T17:16

2022-12-25T17:16

политика

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев собирается баллотироваться на второй срок на выборах 2023 года, если будет доверие президента страны и жителей. В сентябре 2023 года в Якутии пройдут выборы главы республики, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и депутатов Якутской гордумы. Николаев отметил, что достижением за первый срок в должности главы региона считает увеличение валового регионального продукта Якутии в два раза, а также улучшение социальной инфраструктуры на территории республики. "По итогам этого года я ожидаю, что ВРП превзойдет 1,9 триллиона рублей. Мы один из немногих регионов страны, где валовый региональный продукт растет… Это прямым образом сказывается на бюджете республики. По сравнению с 2018 годом, бюджет 2022 года увеличился на сорок с лишним процентов. Это позволяет нам решать новые задачи. За эти пять лет мы построили почти 280 новых социальных объектов… В следующем году будет 19 школ построено… Мы никогда на такие цифры даже не замахивались", - сказал Николаев. Девятого сентября 2018 года на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев победил с результатом 71,40% голосов.

https://ria.ru/20221219/nikolaev-1839786918.html

республика саха (якутия)

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Варвара Скокшина

политика, айсен николаев, республика саха (якутия)