https://ria.ru/20221225/vzryvy-1841181229.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:39

2022-12-25T10:39

2022-12-25T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, пишут украинские СМИ."Киев! В городе слышны взрывы!" — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Зеркало недели".По данным портала "Страна.ua", взрыв прогремел в одном из левобережных районов Киева.Ранее по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина энергосистемы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html

киев

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина