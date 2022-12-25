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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/vzryvy-1841181229.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:39
2022-12-25T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, пишут украинские СМИ."Киев! В городе слышны взрывы!" — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Зеркало недели".По данным портала "Страна.ua", взрыв прогремел в одном из левобережных районов Киева.Ранее по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина энергосистемы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
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Влада Копылова
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
10:39 25.12.2022 (обновлено: 11:11 25.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Зеркало недели": в столице Украины Киеве произошли несколько взрывов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, пишут украинские СМИ.
"Киев! В городе слышны взрывы!" — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
По данным портала "Страна.ua", взрыв прогремел в одном из левобережных районов Киева.
Ранее по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
По оценкам Киева, почти половина энергосистемы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
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