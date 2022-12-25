https://ria.ru/20221225/vyplaty-1841205963.html

Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России

Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России - РИА Новости, 25.12.2022

Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:51

2022-12-25T13:51

2022-12-25T13:51

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. "Законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты", - отмечается в сообщении. Законопроект устанавливает беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание "присвоено начиная с первого января 2023 года", то есть без подачи заявления и представления подтверждающих документов. Также предлагается упростить процедуру установления ежемесячной выплаты тем, кому это звание "присвоено до 1 января 2023 года" (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).

https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия