Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/vyplaty-1841205963.html
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России - РИА Новости, 25.12.2022
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России
Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:51
2022-12-25T13:51
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. "Законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты", - отмечается в сообщении. Законопроект устанавливает беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание "присвоено начиная с первого января 2023 года", то есть без подачи заявления и представления подтверждающих документов. Также предлагается упростить процедуру установления ежемесячной выплаты тем, кому это звание "присвоено до 1 января 2023 года" (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).
https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839365555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d699e6651c97d1d1bfb829460f9263c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
13:51 25.12.2022
 
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России

Правительство одобрило проект оптимизации механизма назначения выплат Героям СССР и России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
"Законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты", - отмечается в сообщении.
Законопроект устанавливает беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание "присвоено начиная с первого января 2023 года", то есть без подачи заявления и представления подтверждающих документов.
Также предлагается упростить процедуру установления ежемесячной выплаты тем, кому это звание "присвоено до 1 января 2023 года" (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 03:13
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала