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Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России - РИА Новости, 25.12.2022
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России
Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:51
2022-12-25T13:51
2022-12-25T13:51
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. "Законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты", - отмечается в сообщении. Законопроект устанавливает беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание "присвоено начиная с первого января 2023 года", то есть без подачи заявления и представления подтверждающих документов. Также предлагается упростить процедуру установления ежемесячной выплаты тем, кому это звание "присвоено до 1 января 2023 года" (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).
https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Правительство одобрило проект оптимизации выплат Героям СССР и России
Правительство одобрило проект оптимизации механизма назначения выплат Героям СССР и России
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего механизм назначения выплат Героям Советского Союза и РФ, а также другим категориям граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
"Законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы ежемесячной денежной выплаты", - отмечается в сообщении.
Законопроект устанавливает беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание "присвоено начиная с первого января 2023 года", то есть без подачи заявления и представления подтверждающих документов.
Также предлагается упростить процедуру установления ежемесячной выплаты тем, кому это звание "присвоено до 1 января 2023 года" (в случае выбора ими единой денежной выплаты взамен натуральных льгот).