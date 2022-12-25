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"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022
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"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского
"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022
"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского
Читатели британской газеты Daily Mail возмутились из-за рождественского обращения украинского президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:38
2022-12-25T15:07
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
донбасс
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились из-за рождественского обращения украинского президента Владимира Зеленского.Многие комментаторы признались, что им начали надоедать постоянные видеоролики украинского лидера."Интересно, какой у него производственный бюджет на все эти сообщения?" — поинтересовался Commentsofpeace."Достал, дай нам отдохнуть на Рождество, пожалуйста. Мы уже дали достаточно денег", — считает Wojak_7284."Разве мы не можем получить от него выходной?" — уточнил jbey."Он прикупил новые штаны-карго на Рождество? Посылал ли он добрые пожелания мирным украинцам в Донбассе, которых он обстреливал годами?" — спросил SEYMOUR_BUTTS.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия
12:38 25.12.2022 (обновлено: 15:07 25.12.2022)
 
"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского

Читатели Daily Mail потребовали у Зеленского выходной от постоянных видеообращений

© Офис президенты УкраиныКадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского
Кадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского
© Офис президенты Украины
Кадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились из-за рождественского обращения украинского президента Владимира Зеленского.
Многие комментаторы признались, что им начали надоедать постоянные видеоролики украинского лидера.
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"Интересно, какой у него производственный бюджет на все эти сообщения?" — поинтересовался Commentsofpeace.

"Ой, опять, только он.... Хватит клянчить, разберись уже... Украина огромная страна. И забери от нас своих людей", — потребовала Sparkly Gal.

"Достал, дай нам отдохнуть на Рождество, пожалуйста. Мы уже дали достаточно денег", — считает Wojak_7284.
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"Разве мы не можем получить от него выходной?" — уточнил jbey.
"Он прикупил новые штаны-карго на Рождество? Посылал ли он добрые пожелания мирным украинцам в Донбассе, которых он обстреливал годами?" — спросил SEYMOUR_BUTTS.
"С Рождеством, халявщик", — написал Dee TN.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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