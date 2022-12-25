https://ria.ru/20221225/vykhodnoy-1841196846.html

"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского

"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022

"С Рождеством, халявщик!" Британцы ответили на праздничную речь Зеленского

Читатели британской газеты Daily Mail возмутились из-за рождественского обращения украинского президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:38

2022-12-25T12:38

2022-12-25T15:07

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились из-за рождественского обращения украинского президента Владимира Зеленского.Многие комментаторы признались, что им начали надоедать постоянные видеоролики украинского лидера."Интересно, какой у него производственный бюджет на все эти сообщения?" — поинтересовался Commentsofpeace."Достал, дай нам отдохнуть на Рождество, пожалуйста. Мы уже дали достаточно денег", — считает Wojak_7284."Разве мы не можем получить от него выходной?" — уточнил jbey."Он прикупил новые штаны-карго на Рождество? Посылал ли он добрые пожелания мирным украинцам в Донбассе, которых он обстреливал годами?" — спросил SEYMOUR_BUTTS.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841125622.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия