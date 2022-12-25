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Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных - РИА Новости, 25.12.2022
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Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных - РИА Новости, 25.12.2022
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных
Украинские солдаты часто самовольно оставляют воинские части, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" подполковник ВСУ. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:45
2022-12-25T16:13
политика
валерий залужный
украина
донбасс
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские солдаты часто самовольно оставляют воинские части, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" подполковник ВСУ.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости усиления ответственности военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов."Залужный полностью прав. &lt;…&gt; У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в "самоволку". И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?" — поделился мнением подполковник ВСУ.Офицер добавил, что "дезертиров надо отметать и судить сразу", после первой попытки покинуть место службы.По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ужесточить наказание "вполне ожидаемым".По мнению еще одного офицера, Залужный не учитывает многих нюансов, проталкивая новый закон. Он признал, что ВСУ нуждаются в поднятии дисциплины, но указал на крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат, многие из которых не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах. Военный призвал сначала ужесточить критерии отбора рекрутов и только после этого принимать закон о дезертирстве.Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Представителям военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Так, женщина рассказала, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Повестки вручают даже у входа в церковь. По мнению британских журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221224/vsu-1841134559.html
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политика, валерий залужный, украина, донбасс, вооруженные силы украины, россия
Политика, Валерий Залужный, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия
15:45 25.12.2022 (обновлено: 16:13 25.12.2022)
 
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных

Подполковник ВСУ заявил о массовом дезертирстве военных в своем подразделении

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские солдаты часто самовольно оставляют воинские части, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" подполковник ВСУ.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости усиления ответственности военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
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"Залужный полностью прав. <…> У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в "самоволку". И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?" — поделился мнением подполковник ВСУ.
Офицер добавил, что "дезертиров надо отметать и судить сразу", после первой попытки покинуть место службы.
По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ужесточить наказание "вполне ожидаемым".
По мнению еще одного офицера, Залужный не учитывает многих нюансов, проталкивая новый закон. Он признал, что ВСУ нуждаются в поднятии дисциплины, но указал на крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат, многие из которых не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах. Военный призвал сначала ужесточить критерии отбора рекрутов и только после этого принимать закон о дезертирстве.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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