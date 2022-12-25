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Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой - РИА Новости, 25.12.2022
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Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой - РИА Новости, 25.12.2022
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой
Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D, рассказала... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T03:18
2022-12-25T03:18
общество
здоровье - общество
витамины
витамин d
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D, рассказала агентству "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.Но это не повод бездумно поглощать его капсулами – это может оказаться опасно. "Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять", — указала она.Кроме того, зимой большинству из нас не хватает витаминов А, С и группы В. Но и здесь лучше разнообразить и сделать полезным свое питание, нежели увлекаться всевозможными БАДами. Например, обычное тушеное мясо с овощами даст не меньше пользы, заключила Бронникова.
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общество, здоровье - общество, витамины, витамин d
Общество, Здоровье - Общество, Витамины, Витамин D
03:18 25.12.2022
 
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой

Диетолог Бронникова предупредила россиян о дефиците зимой в организме витамина D

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D, рассказала агентству "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.
Но это не повод бездумно поглощать его капсулами – это может оказаться опасно. "Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять", — указала она.
Капсулы с витаминами - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Кроме того, зимой большинству из нас не хватает витаминов А, С и группы В. Но и здесь лучше разнообразить и сделать полезным свое питание, нежели увлекаться всевозможными БАДами. Например, обычное тушеное мясо с овощами даст не меньше пользы, заключила Бронникова.
 
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