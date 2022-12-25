https://ria.ru/20221225/vitaminy-1841157857.html
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой - РИА Новости, 25.12.2022
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой
Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D, рассказала... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T03:18
2022-12-25T03:18
2022-12-25T03:18
общество
здоровье - общество
витамины
витамин d
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россияне испытывают зимой дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран – прежде всего им не хватает солнца, а значит, витамина D, рассказала агентству "Прайм" руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.Но это не повод бездумно поглощать его капсулами – это может оказаться опасно. "Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять", — указала она.Кроме того, зимой большинству из нас не хватает витаминов А, С и группы В. Но и здесь лучше разнообразить и сделать полезным свое питание, нежели увлекаться всевозможными БАДами. Например, обычное тушеное мясо с овощами даст не меньше пользы, заключила Бронникова.
https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, витамины, витамин d
Общество, Здоровье - Общество, Витамины, Витамин D
Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой
Диетолог Бронникова предупредила россиян о дефиците зимой в организме витамина D