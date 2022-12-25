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Армия КНР провела военные учения у Тайваня - РИА Новости, 25.12.2022
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Армия КНР провела военные учения у Тайваня
Армия КНР провела военные учения у Тайваня - РИА Новости, 25.12.2022
Армия КНР провела военные учения у Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:44
2022-12-25T16:28
в мире
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ПЕКИН, 25 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И."Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — говорится в заявлении, опубликованном в одном из официальных аккаунтов НОАК в соцсети WeChat.Представитель командования назвал маневры "решительным ответом Китая на недавнюю эскалацию провокационных действий США" в тайваньском вопросе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать с помощью неправительственных организаций — пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.
https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html
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в мире, китай, тайвань
В мире, Китай, Тайвань
14:44 25.12.2022 (обновлено: 16:28 25.12.2022)
 
Армия КНР провела военные учения у Тайваня

Армия КНР провела военные учения в морском и воздушном пространстве у острова Тайвань

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — говорится в заявлении, опубликованном в одном из официальных аккаунтов НОАК в соцсети WeChat.
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В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать
Представитель командования назвал маневры "решительным ответом Китая на недавнюю эскалацию провокационных действий США" в тайваньском вопросе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать с помощью неправительственных организаций — пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.
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