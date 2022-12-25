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В Анталье погиб российский турист, упав со скалы - РИА Новости, 25.12.2022
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В Анталье погиб российский турист, упав со скалы
В Анталье погиб российский турист, упав со скалы - РИА Новости, 25.12.2022
В Анталье погиб российский турист, упав со скалы
Российский турист погиб в турецкой курортной Анталье, упав со скалы, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:50
2022-12-25T20:38
новости - туризм
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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Российский турист погиб в турецкой курортной Анталье, упав со скалы, сообщил телеканал NTV. На место происшествия направили жандармерию и медиков.Тело россиянина, смерть которого установили при экспертизе, доставили в морг районной больницы.
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), в мире
Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), В мире
19:50 25.12.2022 (обновлено: 20:38 25.12.2022)
 
В Анталье погиб российский турист, упав со скалы

NTV: в Анталье разбился российский турист, упав со скалы во время фотографирования

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Российский турист погиб в турецкой курортной Анталье, упав со скалы, сообщил телеканал NTV.

"Утверждается, что российские туристы, приехавшие в каньон Кёпрюлю для осмотра достопримечательностей, некоторое время гуляли по каньону. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию", — передал телеканал.

На место происшествия направили жандармерию и медиков.
Тело россиянина, смерть которого установили при экспертизе, доставили в морг районной больницы.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 22:55
В Турции российский турист разбился на параплане
 
Новости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)В мире
 
 
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