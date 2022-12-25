В Анталье погиб российский турист, упав со скалы

"Утверждается, что российские туристы, приехавшие в каньон Кёпрюлю для осмотра достопримечательностей, некоторое время гуляли по каньону. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию", — передал телеканал.