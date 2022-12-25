19:50 25.12.2022 (обновлено: 20:38 25.12.2022)
В Анталье погиб российский турист, упав со скалы
NTV: в Анталье разбился российский турист, упав со скалы во время фотографирования
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Российский турист погиб в турецкой курортной Анталье, упав со скалы, сообщил телеканал NTV.
"Утверждается, что российские туристы, приехавшие в каньон Кёпрюлю для осмотра достопримечательностей, некоторое время гуляли по каньону. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фотографии, один из туристов внезапно потерял равновесие и упал с высоты около 35 метров на каменистую территорию", — передал телеканал.
На место происшествия направили жандармерию и медиков.
Тело россиянина, смерть которого установили при экспертизе, доставили в морг районной больницы.
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