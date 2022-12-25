https://ria.ru/20221225/tsel-1841196661.html
Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин
Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2022
Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин
Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:37
2022-12-25T12:37
2022-12-25T13:57
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек — РИА Новости. Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин"."Разделяй и властвуй" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал российский президент на видео, которое журналист опубликовал в своем Telegram-канале.Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", Путин отметил, что уверен в правильности выбранного пути."Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — заметил глава государства.По его словам, Россия всегда стремилась к решению всех споров мирным путем, через переговоры.Как добавил президент, Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад"."Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" — отметил он.При этом Путин не удивился тому, что "кто-то вел себя не так, как истинный патриот", поскольку "в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах". "Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора", — подчеркнул президент.Глава государства указал, что уверен — "99,9 процента россиян готовы все положить в интересах родины", и это убеждает его в том, что "Россия — особая страна и у нас живут особые люди".
https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html
https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек — РИА Новости.
Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил Владимир Путин в интервью
Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Разделяй и властвуй" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал российский президент на видео, которое журналист опубликовал в своем Telegram
-канале.
Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", Путин отметил, что уверен в правильности выбранного пути.
"Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — заметил глава государства.
По его словам, Россия всегда стремилась к решению всех споров мирным путем, через переговоры.
"Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!" — сказал Путин.
Как добавил президент, Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад".
"Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" — отметил он.
При этом Путин не удивился тому, что "кто-то вел себя не так, как истинный патриот", поскольку "в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах".
"Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора", — подчеркнул президент.
Глава государства указал, что уверен — "99,9 процента россиян готовы все положить в интересах родины", и это убеждает его в том, что "Россия — особая страна и у нас живут особые люди".