https://ria.ru/20221225/tsel-1841196661.html

Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин

Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2022

Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин

Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:37

2022-12-25T12:37

2022-12-25T13:57

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек — РИА Новости. Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин"."Разделяй и властвуй" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал российский президент на видео, которое журналист опубликовал в своем Telegram-канале.Отвечая на вопрос, не наступает ли в ситуации некая "опасная черта", Путин отметил, что уверен в правильности выбранного пути."Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — заметил глава государства.По его словам, Россия всегда стремилась к решению всех споров мирным путем, через переговоры.Как добавил президент, Россия в украинском кризисе "не могла вести себя так же цинично, как Запад"."Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" — отметил он.При этом Путин не удивился тому, что "кто-то вел себя не так, как истинный патриот", поскольку "в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах". "Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора", — подчеркнул президент.Глава государства указал, что уверен — "99,9 процента россиян готовы все положить в интересах родины", и это убеждает его в том, что "Россия — особая страна и у нас живут особые люди".

https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, украина