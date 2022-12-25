https://ria.ru/20221225/trevoga-1841179313.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти; позднее она была объявлена на территории всей Украины. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:25

2022-12-25T10:25

2022-12-25T12:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти; позднее она была объявлена на территории всей Украины."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в телеграм-канале городской администрации украинской столицы.Киевская областная администрация также предупредила жителей в своем телеграм-канале.Вслед за столичным регионом тревога была объявлена по всей территории страны, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

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Варвара Скокшина

киевская область, киев, украина, в мире