https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Трамп назвал Байдена умственно отсталым - РИА Новости, 25.12.2022
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:27
2022-12-25T20:27
2022-12-25T20:27
в мире
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым. "Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом", - написал Трамп в воскресенье в социальной сети Truth Social. Бывший президент также поздравил американский минюст, назвав его "министерством несправедливости", и пожелал "всем любви".
https://ria.ru/20221025/bayden-1826418475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а Байдена - умственно отсталым