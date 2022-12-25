https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html

Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Трамп назвал Байдена умственно отсталым - РИА Новости, 25.12.2022

Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:27

2022-12-25T20:27

2022-12-25T20:27

в мире

дональд трамп

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым. "Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом", - написал Трамп в воскресенье в социальной сети Truth Social. Бывший президент также поздравил американский минюст, назвав его "министерством несправедливости", и пожелал "всем любви".

https://ria.ru/20221025/bayden-1826418475.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, джо байден, сша