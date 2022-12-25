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Трамп назвал Байдена умственно отсталым - РИА Новости, 25.12.2022
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Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Трамп назвал Байдена умственно отсталым - РИА Новости, 25.12.2022
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:27
2022-12-25T20:27
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым. "Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом", - написал Трамп в воскресенье в социальной сети Truth Social. Бывший президент также поздравил американский минюст, назвав его "министерством несправедливости", и пожелал "всем любви".
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
20:27 25.12.2022
 
Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а Байдена - умственно отсталым

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым.
"Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом", - написал Трамп в воскресенье в социальной сети Truth Social.
Бывший президент также поздравил американский минюст, назвав его "министерством несправедливости", и пожелал "всем любви".
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 04:16
СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена
 
В миреДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
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