https://ria.ru/20221225/teleitogi-1841141504.html

Канал "Россия 1" седьмой раз подряд лидирует по итогам года. Кто за ним?

Канал "Россия 1" седьмой раз подряд лидирует по итогам года. Кто за ним? - РИА Новости, 25.12.2022

Канал "Россия 1" седьмой раз подряд лидирует по итогам года. Кто за ним?

В уходящем 2022 году изменилось многое — в том числе и телевидение. Неизменным же осталось лидерство канала "Россия 1", причем с большим отрывом. Его аудитория... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:13

культура

новости культуры

максим галкин

ирада зейналова

катар

нтв (телеканал)

вгтрк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В уходящем 2022 году изменилось многое — в том числе и телевидение. Неизменным же осталось лидерство канала "Россия 1", причем с большим отрывом. Его аудитория выросла на 22 процента, и это великолепный показатель.Телеаудитория увеличилась — за счет роста потребности в оперативной и компетентной информации с мест событий, из авторитетных источников. Этот год снова показал, что российский зритель доверяет телевидению в целом — и прежде всего каналам ВГТРК.По данным "Медиаскопа" (организация, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение аудитории телеканалов. — Прим. ред.), в 2022 году "Россия 1" — снова самый популярный телеканал в стране.И это будет уже седьмой раз подряд, когда он на первом месте.В этом году "Россия 1" еще и лидер по темпам роста среди пяти крупнейших российских вещателей — среднегодовая доля его аудитории выросла на 22%. На второе место по итогам года выходит НТВ, подрастает Пятый канал.Падение на 11% и третье место — у Первого канала. В 2022-м там сократилась и аудитория, и звездный состав ведущих развлекательных программ. Уехал из страны Максим Галкин*, не выходят в эфир "Вечерний Ургант", "Модный приговор", "Давай поженимся".С самого начала специальной военной операции многие каналы увеличили объем информационного вещания, заместившего многие развлекательные передачи, сериалы и шоу. А телеканал "Россия 24" продолжал работать в режиме круглосуточного информационного вещания и за год вырос вдвое (+100%).Новые звезды эфира — военкоры. Во многом именно их каждодневная работа с риском для жизни снова обеспечила "Вестям в 20:00", главному выпуску новостей телеканала "Россия 1", позицию самой популярной информационной программы будней среди всех каналов и рост в 20% к прошлому году.На втором месте — 19-часовые новости на НТВ с ростом более 21% к предыдущему году.По выходным самая популярная информационно-аналитическая программа — вновь "Вести недели" с ростом аудитории на 49%.На втором месте — "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" телеканала НТВ. Замыкает тройку лидеров еще один итоговый формат телеканала "Россия 1" — "Москва. Кремль. Путин".Возрос интерес аудитории и к дискуссионным шоу.По будням среди всех каналов в этом жанре по-прежнему наиболее востребованы "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и ежедневный "Вечер с Владимиром Соловьевым".Лучший сериал прайм-тайма будней в 2022 году по доле аудитории — 22-й сезон "Тайн следствия" ("Россия 1").Впрочем, у "Дамы с собачкой" на той же "России 1" также есть шанс успеть выйти на первое место, сериал еще продолжается. В главных ролях — Елена Яковлева и Александр Балуев.Девять из десяти самых популярных премьерных сериалов выходных были также в эфире телеканала "Россия 1".Среди кинофильмов, впервые показанных в эфире в 2022 году, лидирует "Последний богатырь. Корень зла" (второй фильм этой серии), он с большим отрывом занял первое место.А лучшим гранд-шоу 2022 года стал конкурс юных талантов "Синяя птица". У него значительный рост аудитории — в два раза по сравнению с прошлым годом.Дважды рекорсмен среди развлекательных шоу выходных — Андрей Малахов. Его субботний "Привет, Андрей!" и дебют года "Песни от всей души" возглавляют список самых популярных шоу выходных.Топ наиболее востребованных эфирных событий в жанре документалистики и авторской публицистики возглавляет "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова на телеканале "Россия 1".Самым популярным спортивным событием стала трансляция в эфире Первого канала женской произвольной программы по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине. На втором месте — захватывающий финал чемпионата мира по футболу в Катаре (трансляция на телеканале "Матч").Данные предоставлены компанией "Медиаскоп" — организацией, официально уполномоченной Роскомнадзором на измерение аудитории телеканалов. Аудитория везде — 4+ (все жители России от четырех лет и старше).* Выполняет функции иностранного агента.

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, максим галкин, ирада зейналова, катар, нтв (телеканал), вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), программа "вести", дмитрий киселев, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")