https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html

Большинство немцев высказались против поставки танков Киеву, показал опрос

Большинство немцев высказались против поставки танков Киеву, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2022

Большинство немцев высказались против поставки танков Киеву, показал опрос

Большинство опрошенных граждан ФРГ не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства, и меньше всего поддержки данная... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:25

2022-12-25T14:25

2022-12-25T14:32

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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Большинство опрошенных граждан ФРГ не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства, и меньше всего поддержки данная инициатива находит среди избирателей оппозиционных партий, как следует из результатов проведенного по заказу новостного агентства DPA опроса аналитической компании YouGov. Опрос YouGov, в котором участвовали 2075 граждан ФРГ, проводился с 16 по 21 декабря. В общей сложности 45% респондентов высказались против поставки на Украину немецких танков Leopard 2, 33% выступают "за", а 22 % воздержались от ответа. Больше всего поддержки данное требование к правительству находит среди избирателей коалиционной партии "Зеленые" (50 % "за", 25% "против"). У двух остальных входящих в правительство партий опрос показал, что их избиратели выступают скорее против данной инициативы (41 к 40% в СДПГ и 42 к 33% у либеральной СвДП). Среди избирателей оппозиционного блока ХДС/ХСС, 43% выступают "против", 38% "за". Меньше всего поддержки нашлось среди избирателей АдГ (76 против 13% ) и партии "Левые" (52 против 32%). Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840518612.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

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в мире, украина, германия, хдс/хсс, нато, олаф шольц