https://ria.ru/20221225/sytyy-1841192116.html

Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 25.12.2022

Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:08

2022-12-25T12:08

2022-12-25T15:31

покушение на главу русского дома в цар

евгений пригожин

банги

цар

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы. "Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". Пригожин является основателем группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР. Сытый был госпитализирован в Банги после покушения 16 декабря, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местные правоохранительные органы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что сейчас выясняют, как DHL доставила главе Русского дома в Банги посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html

банги

цар

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Влада Копылова

покушение на главу русского дома в цар, евгений пригожин, банги, цар