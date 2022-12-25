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Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 25.12.2022
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Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР
Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 25.12.2022
Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:08
2022-12-25T15:31
покушение на главу русского дома в цар
евгений пригожин
банги
цар
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы. "Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". Пригожин является основателем группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР. Сытый был госпитализирован в Банги после покушения 16 декабря, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местные правоохранительные органы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что сейчас выясняют, как DHL доставила главе Русского дома в Банги посылку со взрывным устройством.
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покушение на главу русского дома в цар, евгений пригожин, банги, цар
Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Евгений Пригожин, Банги, ЦАР
12:08 25.12.2022 (обновлено: 15:31 25.12.2022)
 
Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Пригожин: врачи дают хорошие прогнозы главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы.
"Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Пригожин является основателем группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения 16 декабря, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местные правоохранительные органы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что сейчас выясняют, как DHL доставила главе Русского дома в Банги посылку со взрывным устройством.
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
20 декабря, 13:34
В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома
 
Покушение на главу Русского дома в ЦАРЕвгений ПригожинБангиЦАР
 
 
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