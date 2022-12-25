12:08 25.12.2022 (обновлено: 15:31 25.12.2022)
Пригожин рассказал о состоянии главы Русского дома в ЦАР
Бизнесмен Пригожин: врачи дают хорошие прогнозы главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому
© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, врачи дают хорошие прогнозы.
"Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Пригожин является основателем группы "Вагнер", которая занималась вопросами безопасности в ЦАР.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения 16 декабря, тогда взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местные правоохранительные органы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что сейчас выясняют, как DHL доставила главе Русского дома в Банги посылку со взрывным устройством.
20 декабря, 13:34В ЦАР проверяют адрес отправления посылки главе Русского дома