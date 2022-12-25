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Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник

Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник - РИА Новости, 25.12.2022

Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник

Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, в понедельник предстанет перед... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:28

2022-12-25T22:28

2022-12-25T22:29

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ПАРИЖ, 25 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, в понедельник предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.Ранее обвиняемый признался следствию, что страдает "ненавистью к иностранцам, которая стала совершенно патологической". Как отмечается, во второй половине дня в воскресенье он снова был заключен под стражу. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. Он француз по национальности и известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. В 2021 году открывший стрельбу мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до совершения нападения в пятницу. В субботу полиция перевела задержанного в отделение психиатрической больницы после того, как сочла, что его состояние несовместимо с содержанием под стражей.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html

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в мире, париж, курды, франция