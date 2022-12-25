https://ria.ru/20221225/sud-1841254132.html
Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник
Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник - РИА Новости, 25.12.2022
Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник
Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, в понедельник предстанет перед... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T22:28
2022-12-25T22:28
2022-12-25T22:29
в мире
париж
курды
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a885870435672ce415a087e1fd5c06ea.jpg
ПАРИЖ, 25 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, в понедельник предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.Ранее обвиняемый признался следствию, что страдает "ненавистью к иностранцам, которая стала совершенно патологической". Как отмечается, во второй половине дня в воскресенье он снова был заключен под стражу. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. Он француз по национальности и известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. В 2021 году открывший стрельбу мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до совершения нападения в пятницу. В субботу полиция перевела задержанного в отделение психиатрической больницы после того, как сочла, что его состояние несовместимо с содержанием под стражей.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html
https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_6ba96afcd5124101877aef34ed4b827a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, курды, франция
В мире, Париж, курды, Франция
22:28 25.12.2022 (обновлено: 22:29 25.12.2022)
Стрелявший в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник
AFP: задержанный за стрельбу в Париже предстанет перед следственным судьей в понедельник
ПАРИЖ, 25 дек – РИА Новости.
Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, в понедельник предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на прокуратуру Парижа.
"Мужчина 69 лет, подозреваемый в убийстве трех курдов в пятницу в Париже, покинул психиатрическое отделение префектуры и в понедельник предстанет перед следственным судьей для последующего предъявления ему обвинений", - сообщило СМИ.
Ранее обвиняемый признался следствию, что страдает "ненавистью к иностранцам, которая стала совершенно патологической".
Как отмечается, во второй половине дня в воскресенье он снова был заключен под стражу.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. Он француз по национальности и известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. В 2021 году открывший стрельбу мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до совершения нападения в пятницу.
В субботу полиция перевела задержанного в отделение психиатрической больницы после того, как сочла, что его состояние несовместимо с содержанием под стражей.