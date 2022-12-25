"Семь сестер", метро и БАМ: грандиозные советские стройки
В 1930—1950-е годы на смену дерзкому и ориентированному на конструктивную простоту авангарду начала века пришла монументальная "сталинская архитектура", близкая к ампиру и ар-деко. Вершиной стиля стали московские высотки — знаменитые "семь сестер", которые должны были стать обрамлением так и не построенного колоссального Дворца Советов.
В 1930—1950-е годы на смену дерзкому и ориентированному на конструктивную простоту авангарду начала века пришла монументальная "сталинская архитектура", близкая к ампиру и ар-деко. Вершиной стиля стали московские высотки — знаменитые "семь сестер", которые должны были стать обрамлением так и не построенного колоссального Дворца Советов.
По замыслу архитекторов, столицу должны были украсить восемь небоскребов: Главное здание МГУ на Воробьевых горах, МИД, жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, гостиницы "Ленинградская" и Украина", административно-жилой дом с выходом к станции метро "Красные ворота" и здание в Зарядье (так и не достроенное). Высотки, будто своеобразный праздничный венок, должны были стать подарком к 70-летию Сталина.
По замыслу архитекторов, столицу должны были украсить восемь небоскребов: Главное здание МГУ на Воробьевых горах, МИД, жилые дома на Котельнической набережной и Кудринской площади, гостиницы "Ленинградская" и Украина", административно-жилой дом с выходом к станции метро "Красные ворота" и здание в Зарядье (так и не достроенное). Высотки, будто своеобразный праздничный венок, должны были стать подарком к 70-летию Сталина.
Все высотки были заложены в один день — 7 сентября 1947 года, когда отмечалось 800-летие Москвы. Над ними работали лучшие специалисты, каждой полагался свой архитектор, каждая отличалась индивидуальностью. Несмотря на то что после смерти вождя строительство прекратилось и проект завершен не был, высотки остались доминантой столицы. За звание самого масштабного отвечало 36-этажное здание МГУ, увенчанное 240-метровым шпилем. До 1990-х годов оно было самым высоким в Европе. А дом на Котельнической набережной — любимая "сестра" киношников — чаще других появлялся в фильмах.
Все высотки были заложены в один день — 7 сентября 1947 года, когда отмечалось 800-летие Москвы. Над ними работали лучшие специалисты, каждой полагался свой архитектор, каждая отличалась индивидуальностью. Несмотря на то что после смерти вождя строительство прекратилось и проект завершен не был, высотки остались доминантой столицы. За звание самого масштабного отвечало 36-этажное здание МГУ, увенчанное 240-метровым шпилем. До 1990-х годов оно было самым высоким в Европе. А дом на Котельнической набережной — любимая "сестра" киношников — чаще других появлялся в фильмах.
История архитектуры хранит немало тайн, есть они и у сталинских зданий. Такую историю рассказывают, например, о гостинице "Москва" — одной из первых, построенных в советской столице. Если присмотреться к зданию, то можно заметить, что правая часть фасада отличается от левой. Рассказывают, что проект утверждал лично Сталин, а архитектор Щусев, засомневавшийся, какой вариант лучше — скромный или помпезный — показал вождю оба варианта на одном листе, разделенные лишь осью симметрии. Иосиф Виссарионович поставил подпись посередине, и уточнять, что он имел в виду, никто не решился. Есть, правда, и более прозаическое объяснение: асимметрия здания была связана с тем, что возводили его не с нуля, а как надстройку над находившимся здесь прежде "Гранд-отелем".
История архитектуры хранит немало тайн, есть они и у сталинских зданий. Такую историю рассказывают, например, о гостинице "Москва" — одной из первых, построенных в советской столице. Если присмотреться к зданию, то можно заметить, что правая часть фасада отличается от левой. Рассказывают, что проект утверждал лично Сталин, а архитектор Щусев, засомневавшийся, какой вариант лучше — скромный или помпезный — показал вождю оба варианта на одном листе, разделенные лишь осью симметрии. Иосиф Виссарионович поставил подпись посередине, и уточнять, что он имел в виду, никто не решился. Есть, правда, и более прозаическое объяснение: асимметрия здания была связана с тем, что возводили его не с нуля, а как надстройку над находившимся здесь прежде "Гранд-отелем".
БАМ — не просто стройка, но памятник эпохи. Одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире — 4300 километров — пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Магистраль пересекает 11 рек и семь горных хребтов. БАМ создал основу для хозяйственного освоения Севера и обеспечил движение поездов с запада на восток страны.
БАМ — не просто стройка, но памятник эпохи. Одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире — 4300 километров — пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Магистраль пересекает 11 рек и семь горных хребтов. БАМ создал основу для хозяйственного освоения Севера и обеспечил движение поездов с запада на восток страны.
О железной дороге, которая протянулась бы через всю страну, задумались еще в XIX веке, но вывод был один: из-за суровых природных условий и непроходимой местности реализовать замысел невозможно. К созданию магистрали подтолкнул пограничный конфликт на острове Даманский в 1969-м, и через пять лет БАМ объявили "всесоюзной комсомольской стройкой". Сюда ехали бригады из союзных республик и отряды из Болгарии, Венгрии, Монголии. Датой завершения работ считается 5 декабря 2003 года, когда открыли движение по Северо-Муйскому тоннелю. В "стройке века" приняли участие около двух миллионов человек. Для целого поколения советских людей это стало делом жизни.
О железной дороге, которая протянулась бы через всю страну, задумались еще в XIX веке, но вывод был один: из-за суровых природных условий и непроходимой местности реализовать замысел невозможно. К созданию магистрали подтолкнул пограничный конфликт на острове Даманский в 1969-м, и через пять лет БАМ объявили "всесоюзной комсомольской стройкой". Сюда ехали бригады из союзных республик и отряды из Болгарии, Венгрии, Монголии. Датой завершения работ считается 5 декабря 2003 года, когда открыли движение по Северо-Муйскому тоннелю. В "стройке века" приняли участие около двух миллионов человек. Для целого поколения советских людей это стало делом жизни.
В начале 1990-х экономисты задавались вопросом, зачем стране эта магистраль. В нулевые критика пошла на спад: обратили внимание на то, что БАМ проложен вдоль угольных, железорудных и нефтегазовых месторождений. "БАМ был не только колоссальной стройкой, но и вызовом для страны. Он имеет большое военно-стратегическое значение. Магистраль востребована, и мы продолжаем ее расширять. Она закрепила за Россией статус мощной транспортной державы", — охарактеризовал дорогу президент Владимир Путин.
В начале 1990-х экономисты задавались вопросом, зачем стране эта магистраль. В нулевые критика пошла на спад: обратили внимание на то, что БАМ проложен вдоль угольных, железорудных и нефтегазовых месторождений. "БАМ был не только колоссальной стройкой, но и вызовом для страны. Он имеет большое военно-стратегическое значение. Магистраль востребована, и мы продолжаем ее расширять. Она закрепила за Россией статус мощной транспортной державы", — охарактеризовал дорогу президент Владимир Путин.
Канал, соединивший Москву с Волгой, торжественно открыли 15 июля 1937 года. Только через десять лет, к 800-летию города, он получит то название, под которым мы его знаем, — канал имени Москвы. Он спас столицу от дефицита питьевой воды и сделал ее портом пяти морей — Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Черного. В советское время по водной артерии проходило огромное количество теплоходов, для этого даже построили флотилию пассажирских судов дальнего и местного плавания. Сегодня все иначе: здесь перевозят в основном строительные материалы и негабаритные грузы.
Канал, соединивший Москву с Волгой, торжественно открыли 15 июля 1937 года. Только через десять лет, к 800-летию города, он получит то название, под которым мы его знаем, — канал имени Москвы. Он спас столицу от дефицита питьевой воды и сделал ее портом пяти морей — Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Черного. В советское время по водной артерии проходило огромное количество теплоходов, для этого даже построили флотилию пассажирских судов дальнего и местного плавания. Сегодня все иначе: здесь перевозят в основном строительные материалы и негабаритные грузы.
Идея строительства Московского метрополитена появилась еще при царе, но воплощению ее помешали главные конкуренты нового транспорта — извозчики. Пересесть из повозок в вагоны горожане смогли только 15 мая 1935 года, когда заработала первая линия подземки, протянувшаяся от "Сокольников" до "Парка культуры".
Идея строительства Московского метрополитена появилась еще при царе, но воплощению ее помешали главные конкуренты нового транспорта — извозчики. Пересесть из повозок в вагоны горожане смогли только 15 мая 1935 года, когда заработала первая линия подземки, протянувшаяся от "Сокольников" до "Парка культуры".
Первыми пассажирами московского метро в 1935 году стали его строители.
Первыми пассажирами московского метро в 1935 году стали его строители.
Теперь миллионы людей каждый день спускают в метро и вряд ли задумываются о том, что это один из главных символов сталинской эпохи и почти что музей. Для москвичей это самый надежный и быстрый вид транспорта, для туристов — городская достопримечательность.
Теперь миллионы людей каждый день спускают в метро и вряд ли задумываются о том, что это один из главных символов сталинской эпохи и почти что музей. Для москвичей это самый надежный и быстрый вид транспорта, для туристов — городская достопримечательность.
Молодой стране с ее большими планами требовалось большое промышленное производство. О запасах железной руды горы Магнитной было хорошо известно, но добыча многие годы велась примитивными методами. Весной 1925 года партконференция РКП(б) назвала первоочередной задачей возведение нового завода на Урале. В ноябре 1926-го утвердили место, в декабре 1928-го — проект, а в 1929 году началось строительство Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Молодой стране с ее большими планами требовалось большое промышленное производство. О запасах железной руды горы Магнитной было хорошо известно, но добыча многие годы велась примитивными методами. Весной 1925 года партконференция РКП(б) назвала первоочередной задачей возведение нового завода на Урале. В ноябре 1926-го утвердили место, в декабре 1928-го — проект, а в 1929 году началось строительство Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Магнитка была огромным экспериментом, в котором участвовали десятки проектных организаций, больше ста учебных заведений и почти полсотни железных дорог, множество заводов отправляли сюда металлоконструкции, технику и специалистов. Комбинат строился для производства "мирных" марок стали, но с началом Великой Отечественной войны, уже 22 июня 1941 года, получил первый военный заказ на броневой металл. ММК сегодня — один из крупнейших в мире производителей стали.
Магнитка была огромным экспериментом, в котором участвовали десятки проектных организаций, больше ста учебных заведений и почти полсотни железных дорог, множество заводов отправляли сюда металлоконструкции, технику и специалистов. Комбинат строился для производства "мирных" марок стали, но с началом Великой Отечественной войны, уже 22 июня 1941 года, получил первый военный заказ на броневой металл. ММК сегодня — один из крупнейших в мире производителей стали.
Впечатляющее событие, за которым следили не только отечественные, но и зарубежные СМИ, произошло 25 марта 1963 года. Строители Красноярской гидроэлектростанции на шесть часов и 36 минут перекрыли русло Енисея. Произошедшее сравнивали с первым полетом человека в космос, а ровно через полгода, 25 сентября 1963-го, на площадку приехал сам Юрий Гагарин, он уложил в основание бетонного блока чугунную плиту с памятной надписью и был принят в бригаду бетонщиков.
Впечатляющее событие, за которым следили не только отечественные, но и зарубежные СМИ, произошло 25 марта 1963 года. Строители Красноярской гидроэлектростанции на шесть часов и 36 минут перекрыли русло Енисея. Произошедшее сравнивали с первым полетом человека в космос, а ровно через полгода, 25 сентября 1963-го, на площадку приехал сам Юрий Гагарин, он уложил в основание бетонного блока чугунную плиту с памятной надписью и был принят в бригаду бетонщиков.
Красноярская ГЭС — еще одна ударная комсомольская стройка — стартовала в 1955 году. Сюда приезжали энтузиасты со всей страны. Первый гидроагрегат здесь заработал в 1967 году, последний — в 1971-м. К завершению это была самая мощная электростанция СССР и крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Сейчас она вторая по мощности после Саяно-Шушенской. Кроме выработки энергии, гидроузел обеспечивает защиту от наводнений и работу речного транспорта.
Красноярская ГЭС — еще одна ударная комсомольская стройка — стартовала в 1955 году. Сюда приезжали энтузиасты со всей страны. Первый гидроагрегат здесь заработал в 1967 году, последний — в 1971-м. К завершению это была самая мощная электростанция СССР и крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Сейчас она вторая по мощности после Саяно-Шушенской. Кроме выработки энергии, гидроузел обеспечивает защиту от наводнений и работу речного транспорта.
Первые в СССР радио- и телепрограммы транслировали с Шуховской башни на Шаболовке. Но со временем ее сигнала перестало хватать, и в середине 1950-х было принято решение строить другую вышку, помощнее. В результате появилась она — исполинская красавица из Останкино: 540 метров и 45 этажей, десятки кольцевых площадок и уникальный вращающийся ресторан.
Первые в СССР радио- и телепрограммы транслировали с Шуховской башни на Шаболовке. Но со временем ее сигнала перестало хватать, и в середине 1950-х было принято решение строить другую вышку, помощнее. В результате появилась она — исполинская красавица из Останкино: 540 метров и 45 этажей, десятки кольцевых площадок и уникальный вращающийся ресторан.
Останкинской башне нет равных в Европе по высоте. Но уникальность ее не только в этом. Для своего времени она была крупнейшим достижением отечественной науки. Прогрессивной идеей стало использовать неглубокий фундамент — всего около 4,6 метра. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет многократного превышения массы основания над массой мачтовой части.
Останкинской башне нет равных в Европе по высоте. Но уникальность ее не только в этом. Для своего времени она была крупнейшим достижением отечественной науки. Прогрессивной идеей стало использовать неглубокий фундамент — всего около 4,6 метра. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет многократного превышения массы основания над массой мачтовой части.
Останкинская башня и сегодня один из главных символов Москвы и центр притяжения туристов. А самые смелые решаются подняться на смотровую площадку со стеклянным полом и взглянуть на столицу с высоты 337 метров.
Останкинская башня и сегодня один из главных символов Москвы и центр притяжения туристов. А самые смелые решаются подняться на смотровую площадку со стеклянным полом и взглянуть на столицу с высоты 337 метров.
Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море с Онежским озером и обеспечивший выход на Балтику, построили в начале 1930-х в рекордно короткий срок — год и девять месяцев — руками заключенных ГУЛАГа. Открытие канала сопровождалось мощной кампанией, газеты того времени преподносили проект как "первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников-рецидивистов и политических врагов".
Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море с Онежским озером и обеспечивший выход на Балтику, построили в начале 1930-х в рекордно короткий срок — год и девять месяцев — руками заключенных ГУЛАГа. Открытие канала сопровождалось мощной кампанией, газеты того времени преподносили проект как "первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников-рецидивистов и политических врагов".
Одна из крупнейших в мире электростанций — Саяно-Шушенская — строилась с 1963 по 2000 годы. Все ее оборудование было отечественным: гидротурбины производил Ленинградский металлический завод, гидрогенераторы — ленинградское объединение "Электросила", трансформаторы — "Запорожтрансформатор". Благодаря установке на первых двух турбинах временных колес, способных функционировать при промежуточных напорах воды, стало возможным запустить первую очередь станции до окончания строительства. Выработав к 1986 году 80 миллиардов киловатт-час, ГЭС в Саянах полностью окупила затраты на ее возведение.
Одна из крупнейших в мире электростанций — Саяно-Шушенская — строилась с 1963 по 2000 годы. Все ее оборудование было отечественным: гидротурбины производил Ленинградский металлический завод, гидрогенераторы — ленинградское объединение "Электросила", трансформаторы — "Запорожтрансформатор". Благодаря установке на первых двух турбинах временных колес, способных функционировать при промежуточных напорах воды, стало возможным запустить первую очередь станции до окончания строительства. Выработав к 1986 году 80 миллиардов киловатт-час, ГЭС в Саянах полностью окупила затраты на ее возведение.
День 17 августа 2009 года стал черным для Саяно-Шушенской ГЭС. Из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку второго гидроагрегата ГЭС, хлынула вода и затопила машинный зал и помещения под ним. Было потеряно электропитание станции, в результате чего сброс аварийно-ремонтных затворов на водоприемниках работникам станции пришлось производить вручную. В результате аварии погибли 75 человек. Все гидроагрегаты ГЭС были повреждены. Работы по восстановлению станции после аварии завершились лишь в 2017 году.
День 17 августа 2009 года стал черным для Саяно-Шушенской ГЭС. Из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку второго гидроагрегата ГЭС, хлынула вода и затопила машинный зал и помещения под ним. Было потеряно электропитание станции, в результате чего сброс аварийно-ремонтных затворов на водоприемниках работникам станции пришлось производить вручную. В результате аварии погибли 75 человек. Все гидроагрегаты ГЭС были повреждены. Работы по восстановлению станции после аварии завершились лишь в 2017 году.
Решения о строительстве Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, которое было принято в 1950-м, полуостров ждал больше ста лет. Еще десять лет ушло на исследовательские работы и изыскания. О всенародной стройке объявили в феврале 1961-го. 17 октября 1963 года тысячи земледельцев наблюдали за тем, как днепровская вода пошла в Крым.
Решения о строительстве Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, которое было принято в 1950-м, полуостров ждал больше ста лет. Еще десять лет ушло на исследовательские работы и изыскания. О всенародной стройке объявили в феврале 1961-го. 17 октября 1963 года тысячи земледельцев наблюдали за тем, как днепровская вода пошла в Крым.
Стремительная индустриализация и послевоенное восстановление хозяйства привели сельское население в города, а свободного жилья здесь было мало. Настало время индустриального домостроения. Первые экспериментальные каркасно-панельные дома появились в Москве еще в конце 1940-х, но тогда архитекторы еще пытались совместить функциональность и эстетику, украшая здания гирляндами под окнами и элементами, скрывающими стыки панелей.
Стремительная индустриализация и послевоенное восстановление хозяйства привели сельское население в города, а свободного жилья здесь было мало. Настало время индустриального домостроения. Первые экспериментальные каркасно-панельные дома появились в Москве еще в конце 1940-х, но тогда архитекторы еще пытались совместить функциональность и эстетику, украшая здания гирляндами под окнами и элементами, скрывающими стыки панелей.
Настоящая пятиэтажная революция началась с принятием в 1955 году жилищной реформы. Дома с "излишествами" ушли в прошлое, их место заняли простые и функциональные хрущевки. Можно критиковать хрущевки за унылый вид и тесноту, но благодаря им в стране были построены сотни миллионов квадратных метров жилья. По темпам строительства после 1956 года Советский Союз занял лидирующее место в мире, каждая четвертая семья получила новую квартиру.
Настоящая пятиэтажная революция началась с принятием в 1955 году жилищной реформы. Дома с "излишествами" ушли в прошлое, их место заняли простые и функциональные хрущевки. Можно критиковать хрущевки за унылый вид и тесноту, но благодаря им в стране были построены сотни миллионов квадратных метров жилья. По темпам строительства после 1956 года Советский Союз занял лидирующее место в мире, каждая четвертая семья получила новую квартиру.
В юной стране не могли не появиться новые города. Комсомольск-на-Амуре — один из них. Первые приказы о подготовке к работам в районе Хабаровска появились в августе 1931 года, а 10 мая 1932-го у села Пермское высадились первые 600 человек, приехавшие на строительство. За ними последовали студенческие отряды. В декабре 1932 года село Пермское преобразовали в город Комсомольск-на-Амуре.
В юной стране не могли не появиться новые города. Комсомольск-на-Амуре — один из них. Первые приказы о подготовке к работам в районе Хабаровска появились в августе 1931 года, а 10 мая 1932-го у села Пермское высадились первые 600 человек, приехавшие на строительство. За ними последовали студенческие отряды. В декабре 1932 года село Пермское преобразовали в город Комсомольск-на-Амуре.
Комсомольск-на-Амуре развивался очень быстро и вскоре превратился в один из крупнейших дальневосточных индустриальных центров. Его особенностью были мощное оборонное производство. На Амурском судостроительном заводе строили атомные подводные лодки, эсминцы, сторожевые корабли и атомные ледоколы, на авиационном заводе — сверхзвуковые истребители. Однако потенциал города этим не исчерпывался: здесь работали предприятия черной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, электро- и теплоэнергетики.
Комсомольск-на-Амуре развивался очень быстро и вскоре превратился в один из крупнейших дальневосточных индустриальных центров. Его особенностью были мощное оборонное производство. На Амурском судостроительном заводе строили атомные подводные лодки, эсминцы, сторожевые корабли и атомные ледоколы, на авиационном заводе — сверхзвуковые истребители. Однако потенциал города этим не исчерпывался: здесь работали предприятия черной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, электро- и теплоэнергетики.