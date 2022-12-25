"Семь сестер", метро и БАМ: грандиозные советские стройки

История архитектуры хранит немало тайн, есть они и у сталинских зданий. Такую историю рассказывают, например, о гостинице "Москва" — одной из первых, построенных в советской столице. Если присмотреться к зданию, то можно заметить, что правая часть фасада отличается от левой. Рассказывают, что проект утверждал лично Сталин, а архитектор Щусев, засомневавшийся, какой вариант лучше — скромный или помпезный — показал вождю оба варианта на одном листе, разделенные лишь осью симметрии. Иосиф Виссарионович поставил подпись посередине, и уточнять, что он имел в виду, никто не решился. Есть, правда, и более прозаическое объяснение: асимметрия здания была связана с тем, что возводили его не с нуля, а как надстройку над находившимся здесь прежде "Гранд-отелем".