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При стрельбе в британском пабе в канун Рождества погибла женщина

При стрельбе в британском пабе в канун Рождества погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2022

При стрельбе в британском пабе в канун Рождества погибла женщина

Женщина погибла в результате стрельбы в пабе вблизи британского Ливерпуля в канун Рождества, несколько человек пострадали, сообщает полиция графства Мерсисайд. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:40

2022-12-25T10:40

2022-12-25T10:40

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате стрельбы в пабе вблизи британского Ливерпуля в канун Рождества, несколько человек пострадали, сообщает полиция графства Мерсисайд. "Мы подтверждаем, что начали расследование дела об убийстве после смерти женщины в Уолласи... Молодая женщина поступила в больницу с огнестрельными ранениями, которым она подверглась, и, к сожалению, скончалась", - пишет полиция Мерсисайда на официальном сайте ведомства. Также сообщается о трех мужчинах, доставленных в больницу с огнестрельными ранениями, и других пострадавших. Полиция начала расследование с выяснения обстоятельств произошедшего и обратилась к гражданам, которые могли стать свидетелями произошедшего, за помощью. Отмечается, что стрельба произошла почти в полночь в канун Рождества, которое в Британии отмечают 25 декабря.

https://ria.ru/20221225/bezhentsy-1841163631.html

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ливерпуль

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Влада Копылова

в мире, мерсисайд, ливерпуль, великобритания