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Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й - РИА Новости, 25.12.2022
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Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й
Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й - РИА Новости, 25.12.2022
Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й
Провожать 2022 год и встречать Новый, 2023 год нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, при этом не отказываясь от роскошной элегантности... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:14
2022-12-25T12:19
стиль
новости культуры
общество
новый год
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Провожать 2022 год и встречать Новый, 2023 год нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, при этом не отказываясь от роскошной элегантности блесток, важно дать себе свободу, считают стилист Влад Лисовец и дизайнер Алена Ахмадуллина. "Встречать нужно в первую очередь в том цвете, в котором Вам самому или самой комфортно. Не стоит обращать внимание на астрологию и все остальное! Вы можете увидеть вещь, она может быть любой - голубой, зеленой, даже черной, и Вы поймете, что именно это платье, именно этот наряд Вам больше всего нравится. Нужно выглядеть максимально интересно и роскошно, даже в домашних условиях", - сказал агентству стилист-имиджмейкер Влад Лисовец. Лисовец призывает не бояться блесток и черного цвета. "Черный никак не ассоциируется ни с чем негативным, это очень красивый цвет. Можно дополнить его зеленым, красным, это всегда будет выглядеть эффектно. Не бойтесь блестящего, и вообще ничего не бойтесь", - подчеркнул стилист. Основательница модного дома AKHMADULLINA, дизайнер Алена Ахмадуллина поддержала коллегу, отметив, что для новогодних образов всегда актуальный черный и глубокий зеленый цвета. "Это классика, с ними невозможно ошибиться. Что касается принтов, обратите внимание на природные мотивы, выполненные в диджитальной стилистике, например, снежинки или цветы, переходящие в пиксели или деграде. Актуальны фактуры с блеском и сиянием: люрекс, пайетки, эффект металлик", - сказала агентству Ахмадуллина.
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стиль, новости культуры, общество, новый год
стиль, Новости культуры, Общество, Новый год
12:14 25.12.2022 (обновлено: 12:19 25.12.2022)
 
Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й

Стилисты призвали встречать 2023 год с любовью к себе и в максимальном комфорте

© Unsplash/Artem KniazДрузья встречают Новый год
Друзья встречают Новый год
© Unsplash/Artem Kniaz
Друзья встречают Новый год. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Провожать 2022 год и встречать Новый, 2023 год нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, при этом не отказываясь от роскошной элегантности блесток, важно дать себе свободу, считают стилист Влад Лисовец и дизайнер Алена Ахмадуллина.
"Встречать нужно в первую очередь в том цвете, в котором Вам самому или самой комфортно. Не стоит обращать внимание на астрологию и все остальное! Вы можете увидеть вещь, она может быть любой - голубой, зеленой, даже черной, и Вы поймете, что именно это платье, именно этот наряд Вам больше всего нравится. Нужно выглядеть максимально интересно и роскошно, даже в домашних условиях", - сказал агентству стилист-имиджмейкер Влад Лисовец.
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Лисовец призывает не бояться блесток и черного цвета. "Черный никак не ассоциируется ни с чем негативным, это очень красивый цвет. Можно дополнить его зеленым, красным, это всегда будет выглядеть эффектно. Не бойтесь блестящего, и вообще ничего не бойтесь", - подчеркнул стилист.
Основательница модного дома AKHMADULLINA, дизайнер Алена Ахмадуллина поддержала коллегу, отметив, что для новогодних образов всегда актуальный черный и глубокий зеленый цвета.
"Это классика, с ними невозможно ошибиться. Что касается принтов, обратите внимание на природные мотивы, выполненные в диджитальной стилистике, например, снежинки или цветы, переходящие в пиксели или деграде. Актуальны фактуры с блеском и сиянием: люрекс, пайетки, эффект металлик", - сказала агентству Ахмадуллина.
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