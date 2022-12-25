https://ria.ru/20221225/stil-1841193039.html

Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й

Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й - РИА Новости, 25.12.2022

Стилисты рассказали, как красиво проводить 2022 год и войти в 2023-й

Провожать 2022 год и встречать Новый, 2023 год нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, при этом не отказываясь от роскошной элегантности... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:14

2022-12-25T12:14

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Провожать 2022 год и встречать Новый, 2023 год нужно с большой любовью к себе и в максимальном комфорте, при этом не отказываясь от роскошной элегантности блесток, важно дать себе свободу, считают стилист Влад Лисовец и дизайнер Алена Ахмадуллина. "Встречать нужно в первую очередь в том цвете, в котором Вам самому или самой комфортно. Не стоит обращать внимание на астрологию и все остальное! Вы можете увидеть вещь, она может быть любой - голубой, зеленой, даже черной, и Вы поймете, что именно это платье, именно этот наряд Вам больше всего нравится. Нужно выглядеть максимально интересно и роскошно, даже в домашних условиях", - сказал агентству стилист-имиджмейкер Влад Лисовец. Лисовец призывает не бояться блесток и черного цвета. "Черный никак не ассоциируется ни с чем негативным, это очень красивый цвет. Можно дополнить его зеленым, красным, это всегда будет выглядеть эффектно. Не бойтесь блестящего, и вообще ничего не бойтесь", - подчеркнул стилист. Основательница модного дома AKHMADULLINA, дизайнер Алена Ахмадуллина поддержала коллегу, отметив, что для новогодних образов всегда актуальный черный и глубокий зеленый цвета. "Это классика, с ними невозможно ошибиться. Что касается принтов, обратите внимание на природные мотивы, выполненные в диджитальной стилистике, например, снежинки или цветы, переходящие в пиксели или деграде. Актуальны фактуры с блеском и сиянием: люрекс, пайетки, эффект металлик", - сказала агентству Ахмадуллина.

https://ria.ru/20221222/novyy_god-1840527714.html

https://ria.ru/20221221/veduschie-1840387278.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стиль, новости культуры, общество, новый год