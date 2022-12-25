https://ria.ru/20221225/ssha-1841253894.html

Жертвами снежного шторма в США стали не менее 26 человек, пишут СМИ

Жертвами снежного шторма в США стали не менее 26 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2022

Жертвами снежного шторма в США стали не менее 26 человек, пишут СМИ

Не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма в США и сотни тысяч остались без света, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:21

2022-12-25T22:21

2022-12-25T22:21

в мире

сша

нью-йорк (город)

баффало

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма в США и сотни тысяч остались без света, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что наиболее сильно стихия ударила по городу Баффало в штате Нью-Йорк, где к воскресенью выпало более одного метра снежного покрова. Кроме того, из-за бури оказались заблокированы дороги, отменены тысячи авиарейсов, парализованы электрические подстанции, прервано теплоснабжение. В штатах Мэн и Нью-Йорк около 250 тысяч домов и компаний остались без электричества. Совокупно, по данным издания, более 55 миллионов человек в США продолжают сталкиваться с различными угрозами из-за холодов. Энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Также компания PJM Interconnection, обслуживающая 65 миллионов потребителей в 13 различных штатах и округе Колумбия, попросила своих клиентов экономно расходовать электричество.

https://ria.ru/20221224/avariya-1841123597.html

https://ria.ru/20221224/shtorm-1841155432.html

сша

нью-йорк (город)

баффало

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Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), баффало