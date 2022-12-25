Жертвами снежного шторма в США стали не менее 26 человек, пишут СМИ
CNN: не менее 26 человек погибли и сотни тысяч остались без света из-за холодов в США
© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма в США и сотни тысяч остались без света, сообщает телеканал CNN.
"Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снег, ветер и мороз в США за прошедшую неделю, убил не менее 26 человек и оставил сотни тысяч без электричества", - говорится в публикации.
Кроме того, из-за бури оказались заблокированы дороги, отменены тысячи авиарейсов, парализованы электрические подстанции, прервано теплоснабжение. В штатах Мэн и Нью-Йорк около 250 тысяч домов и компаний остались без электричества.
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Совокупно, по данным издания, более 55 миллионов человек в США продолжают сталкиваться с различными угрозами из-за холодов.
Энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Также компания PJM Interconnection, обслуживающая 65 миллионов потребителей в 13 различных штатах и округе Колумбия, попросила своих клиентов экономно расходовать электричество.